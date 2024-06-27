Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko, Maksim Rıjenkov'u Dışişleri Bakanı olarak atadı - Son Dakika
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Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko, Maksim Rıjenkov'u Dışişleri Bakanı olarak atadı

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, hükümet kadrosunda değişiklik yaparak Maksim Rıjenkov'u Dışişleri Bakanı olarak atadı. Dışişleri Bakanı Sergey Aleynik ise Cumhurbaşkanlığı İdaresi Başkan Yardımcısı olarak görevlendirildi. Ayrıca, Cumhurbaşkanlığı İdaresi Başkanlık koltuğuna Dmitriy Krutoy atanırken Aleksandr Rogojnik Belarus'un Moskova Büyükelçisi oldu. Maksim Rıjenkov, Belarus Devlet Üniversitesi ve Belarus Cumhurbaşkanlığına bağlı Yönetim Akademisinde eğitim görmüş ve 2016'dan bu yana Cumhurbaşkanlığı İdaresi Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

27.06.2024 16:49
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Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun, Maksim Rıjenkov'u Dışişleri Bakanı olarak atadığı bildirildi.

Belarus Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Lukaşenko, hükümet kadrosunda değişiklikler yapma kararı aldı.

Lukaşenko, Dışişleri Bakanı Sergey Aleynik'in yerine Cumhurbaşkanlığı İdaresi Başkan Yardımcısı Maksim Rıjenkov'u atadı.

2022'den bu yana Bakanlık yapan Aleynik ise Lukaşenko'nun kararıyla Belarus Parlamentosunun üst kanadı Cumhuriyet Konseyi üyesi olarak atandı.

Ayrıca, Cumhurbaşkanlığı İdaresi Başkanlık koltuğuna Dmitriy Krutoy atanırken Aleksandr Rogojnik da Belarus'un Moskova Büyükelçisi oldu.

Rıjenkov kimdir?

Belarus'un başkenti Minsk'te 1972'de doğan Maksim Rıjenkov, Belarus Devlet Üniversitesi ve Belarus Cumhurbaşkanlığına bağlı Yönetim Akademisinde eğitim gördü.

Devletin çeşitli kademelerinde çalışan Rıjenkov, 2016'dan bu yana Cumhurbaşkanlığı İdaresi Başkan Yardımcısı görevini yürütüyordu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko, Maksim Rıjenkov'u Dışişleri Bakanı olarak atadı - Son Dakika

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