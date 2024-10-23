Belarus'ta Cumhurbaşkanlığı Seçimi 2025'te

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Belarus Parlamentosu, ülkede Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin 26 Ocak 2025'te yapılması kararını aldı.

Belta haber ajansına göre, Belarus Merkez Seçim Komisyonu Başkanı İgor Karpenko, Belarus Parlamentosunun alt kanadı Temsilciler Meclisi'nin, Anayasa'nın ve seçim yasasının ilgili maddelerine göre Cumhurbaşkanlığı Seçimi tarihini belirlediğini söyledi.

Parlamentonun seçim kararını halihazırdaki cumhurbaşkanının görev süresinin bitiminden en geç 5 ay önce belirlemesi gerektiğini, seçimlerin de en geç 2 ay önce pazar günü yapılabileceğini hatırlatan Karpenko, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun yetkilerinin yeni seçilecek cumhurbaşkanının yemin etmesiyle sona ereceğini aktardı. Karpenko, Lukaşenko 23 Eylül 2020'de yemin ettiği için Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin de en geç 20 Temmuz'da yapılması gerektiğini bildirdi.

"Cumhurbaşkanlığı seçiminin erken yapılmasını kanun yasaklamıyor"

Seçim mevzuatının cumhurbaşkanlığı için belirli bir gün belirtmediğine dikkati çeken Karpenko, "Temel kanun, seçimlerin daha erken yapılmasını yasaklamıyor, belirlenen son tarihten sonra yapılmasını yasaklıyor. Merkez Seçim Komisyonu'na göre, Belarus Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin yapılması için en uygun tarih 26 Ocak 2025 gibi görünüyor." diye konuştu.

Seçimlerin bu tarihte yapılmasının Anayasa ve yasalara uygun olduğunun altını çizen Karpenko, belirlenen tarihin gerekçesini de açıkladı.

Karpenko, "2025 yılında, Belarus'un sosyoekonomik kalkınmasına yönelik beş yıllık planın uygulanması sona eriyor. Bununla bağlantılı olarak sonuçları analiz etmek ve ülkenin kalkınmasının ilerideki stratejik seyrini, iç ve dış politikanın ana yönlerini belirlemek gerekiyor. Cumhurbaşkanı, hükümeti kurması, ekonomik ve siyasi istikrarı, sürekliliği ve hükümet organlarının etkileşimini sağlaması nedeniyle bu konuda kilit bir rol oynamaktadır. Belarus'un yeni seçilen cumhurbaşkanının 2025 yılı başında göreve başlaması, ona stratejik planlamanın ilk aşamasında yetkilerini kullanma olanağı sağlayacak." ifadelerini kullandı.

Belarus'ta 9 Ağustos 2020'de yapılan seçimde, en çok oyu alan Aleksandr Lukaşenko ülke tarihinde 6. kez cumhurbaşkanı seçilmişti.

Seçim günü akşamından itibaren "seçimlere hile karıştırıldığı" iddiasıyla muhalifler, sokaklara çıkarak ülkede protesto gösterilerine başlamış, bir süre sonra protestolar sona ermişti.