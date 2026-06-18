Belarus'un Bağımsızlık Günü Eskişehir'de Kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Belarus'un Bağımsızlık Günü Eskişehir'de Kutlandı

Belarus\'un Bağımsızlık Günü Eskişehir\'de Kutlandı
18.06.2026 11:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de Belarus'un bağımsızlık yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen resepsiyonda dostluk vurgusu yapıldı.

Eskişehir'de, Belarus'un bağımsızlık ilanının yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

Odunpazarı Modern Müze (OMM) önünde Belarus Cumhuriyeti Eskişehir Fahri Konsolosu ve AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen resepsiyonda İstiklal Marşı ve Belarus milli marşı okundu.

Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, programda yaptığı konuşmada, Türkiye ile Belarus arasındaki ilişkilerin sağlam temeller üzerine kurulduğunu belirterek, Türkiye'nin Belarus'un bağımsızlığını tanıyan ilk ülkeler arasında yer aldığını hatırlattı.

İki ülke arasında ticaret, eğitim, kültür ve diplomasi alanlarında gelişen işbirliğinin zamanla güçlü dostluk bağlarına dönüştüğünü ifade eden Vali Yılmaz, devletler arasındaki ilişkilerde karşılıklı saygının önemine vurgu yaptı.

Yılmaz, iki ülke arasındaki dostluğun ve işbirliğinin önümüzdeki dönemde daha da güçleneceğine inandığını söyledi.

Belarus'un Eskişehir Fahri Konsolosu Gürhan Albayrak da dost Belarus halkının bağımsızlık gününü en içten dileklerle kutladığını bildirdi.

Belarus halkına barış, huzur, refah ve nice başarılı yıllar temenni eden Albayrak, şunları kaydetti:

"Türkiye ile Belarus arasındaki ilişkiler, ticaretten kültüre, eğitimden akademik işbirliklerine, turizmden insani temaslara kadar geniş bir alanda gelişmeye devam etmektedir. Bu ilişkilerin daha da güçlenmesi, iki ülke insanının birbirini daha yakından tanıması ve ortak fırsatların çoğalması hepimizin ortak arzusudur. Eskişehir, sanayisiyle, üniversiteleriyle, tarımıyla, kültür ve sanat hayatıyla, basınıyla, sosyal dokusuyla ve yetişmiş insan kaynağıyla Türkiye'nin önemli şehirlerinden biridir. En büyük gayemiz, Eskişehir'in bu güçlü potansiyelini Belarus ile kurulacak ticari, kültürel, akademik ve sportif köprülerle daha da anlamlı hale getirmektir."

Belarus Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Ruslan Kizialevich da günün önemine ilişkin konuşma yaptı.

Programa, Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Özcan, Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, MHP Eskişehir İl Başkanı Ayhan Sezer, BBP Eskişehir İl Başkanı Taha Baksan, AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Mustafa Kemal Bandırma, AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Serhat Tunç, Eskişehir İl Sağlık Müdürü Yaşar Bildirici, Eskişehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Adnan Karamanlı ve çok sayıda davetli katıldı.

Kaynak: AA

Etkinlikler, Eskişehir, Diplomasi, Politika, Belarus, Güncel, Kültür, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Belarus'un Bağımsızlık Günü Eskişehir'de Kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ejderha Nefesi’ne Dikkat Ejderha Nefesi'ne Dikkat!
Tarladan servet fışkırdı Litresi 270 bin TL’den satılıyor Tarladan servet fışkırdı! Litresi 270 bin TL'den satılıyor
Kuşadası’nda Caretta Caretta Kaldırım Taşından Kurtarıldı Kuşadası'nda Caretta Caretta Kaldırım Taşından Kurtarıldı
Öldüren kumpir için komik tazminat Öldüren kumpir için komik tazminat
Milyonlarca araç sahibini tedirgin eden iddia yalanlandı Milyonlarca araç sahibini tedirgin eden iddia yalanlandı
2,5 milyon TL’ye araba aldı, gerçeği öğrenince dünyası başına yıkıldı 2,5 milyon TL'ye araba aldı, gerçeği öğrenince dünyası başına yıkıldı

11:22
Evli kadınla basıldığı iddia edilmişti İşte o vali yardımcısının atandığı ilimiz
Evli kadınla basıldığı iddia edilmişti! İşte o vali yardımcısının atandığı ilimiz
11:17
Fenerbahçe’den son dakika teknik direktör açıklaması
Fenerbahçe'den son dakika teknik direktör açıklaması
11:07
AK Parti kaynakları en düşük emekli maaşı için rakam verdi
AK Parti kaynakları en düşük emekli maaşı için rakam verdi
11:02
CHP’de ihraç sırası belediye başkanlarına mı geldi Kapsamlı inceleme başlıyor
CHP'de ihraç sırası belediye başkanlarına mı geldi? Kapsamlı inceleme başlıyor
10:54
Yanlış bacak ameliyatı: 2 yıl sonra adli tıp raporuyla kanıtlandı
Yanlış bacak ameliyatı: 2 yıl sonra adli tıp raporuyla kanıtlandı
09:50
Pezeşkiyan’ın fotoğrafında dikkat çeken detay Belgede Trump’ın imzası da yer aldı
Pezeşkiyan'ın fotoğrafında dikkat çeken detay! Belgede Trump'ın imzası da yer aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2026 12:05:46. #7.12#
SON DAKİKA: Belarus'un Bağımsızlık Günü Eskişehir'de Kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.