Belçika'da Göçmenlik Sorunları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Belçika'da Göçmenlik Sorunları

08.06.2026 20:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Federal Kamu Denetçisi, Belçika'da göçmenlik hizmetlerinde yapısal sorunlar ve hak ihlalleri olduğunu açıkladı.

Belçika Federal Kamu Denetçisi David Baele, ülkenin vize ve oturma izni başvurularının işlenmesi gibi göçmenlik hizmetlerinde "süregelen yapısal" problemler olduğunu belirterek, "çoğu durumda göçmenlerin haklarına saygı gösterilmediği" uyarısında bulundu.

Flamanca yayın yapan de Standaard gazetesinin haberine göre, Baele, yeni raporunda, vize ve oturma izni başvurularının işlenmesi gibi göçmenlik hizmetlerinde "süregelen yapısal" problemler olduğunu belirtti.

Baele, 2025'te kendisine ulaşan şikayetlerin yüzde 44'ünün sığınma ve göçmen hizmetleriyle ilişkili olduğunu aktararak, "Her dava çözüldükten sonra aynı sorunla ilgili başka bir şikayet alıyoruz. Bu, yıllardır böyle devam ediyor." ifadesini kullandı.

Şikayetlerin yetersiz bilgi, zor erişim, gerekçesiz reddedilen başvurular ve bazen de hukuka aykırı derecede uzun işlem süreleriyle alakalı olduğunu vurgulayan Baele, çoğu durumda başvuru sahiplerinin haklarına saygı gösterilmediğinin altını çizdi.

Baele, daimi oturma izni olan bir kişinin nüfusa kaydının yapılması için 3 yıl beklediğini, başka bir kişinin de Göçmenlik Bürosu'ndan gelen geç yanıt nedeniyle aile üyesinin cenazesini kaçırdığını belirtti.

Göçmenlik Bürosu Sözcüsü Paulien Blondeel, başvuru sayısındaki artışın, hukuki süreçlerdeki karmaşıklıkların ve personel eksikliğinin "yapısal sorunlara" neden olabileceğine dikkati çekti.

Belçika Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Laurens Soenen de raporu ciddiye aldıklarını vurgulayarak, "Bu nedenle 2025'te yeni vize başvuru merkezleri açıldı. Konsolosluk hizmetlerinin süreçleri düzenli olarak analiz ediliyor ve iyileştiriliyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Politika, Belçika, Güncel, Dünya, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Belçika'da Göçmenlik Sorunları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kendisini tabancayla yaralayan kardeşini bıçaklayarak öldürdü Kendisini tabancayla yaralayan kardeşini bıçaklayarak öldürdü
Aydın’da boş arazide erkek cesedi bulundu Aydın'da boş arazide erkek cesedi bulundu
Mardin’de 4 çocuk babası, tabanca ile vurulmuş halde ölü bulundu Mardin'de 4 çocuk babası, tabanca ile vurulmuş halde ölü bulundu
Polisten kaçan şüpheliyi tek yumrukla yere serdi Polisten kaçan şüpheliyi tek yumrukla yere serdi
İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir: Bu gece Tahran alevler içinde kalmalı İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir: Bu gece Tahran alevler içinde kalmalı
Ortadoğu’da hava sahaları ardı adına kapanıyor: Uçuşlar durduruldu Ortadoğu'da hava sahaları ardı adına kapanıyor: Uçuşlar durduruldu

20:35
Kılıçdaroğlu: 11 Haziran’da kurultay sürecini başlatıyoruz
Kılıçdaroğlu: 11 Haziran'da kurultay sürecini başlatıyoruz
20:25
Ligi eksi 57 puanla tamamlamışlardı Adana Demirspor taraftarı sokaklara indi
Ligi eksi 57 puanla tamamlamışlardı! Adana Demirspor taraftarı sokaklara indi
20:23
Afra Saraçoğlu sevgilisi Poyraz Yosmaoğlu ile kameralara yakalandı
Afra Saraçoğlu sevgilisi Poyraz Yosmaoğlu ile kameralara yakalandı
20:15
CHP’nin grup toplantısında Kılıçdaroğlu ve Özel’in taraftarları eşit olacak
CHP'nin grup toplantısında Kılıçdaroğlu ve Özel'in taraftarları eşit olacak
20:03
Yerliden umudu kesen besiciler çoban krizine “İthal“ çözüm buldu
Yerliden umudu kesen besiciler çoban krizine "İthal" çözüm buldu
19:35
Esenyurt’ta nişanlısının yanında öldürülen gencin görüntüleri ortaya çıktı
Esenyurt'ta nişanlısının yanında öldürülen gencin görüntüleri ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2026 21:08:24. #7.12#
SON DAKİKA: Belçika'da Göçmenlik Sorunları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.