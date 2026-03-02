Belçika'da Mahkeme, Çocukların Vatandaşlığını Korudu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Belçika'da Mahkeme, Çocukların Vatandaşlığını Korudu

02.03.2026 19:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mahkeme, Filistinli ebeveynlerden doğan çocukların Belçika vatandaşlığını iptal eden kararı iptal etti.

Belçika'da bir mahkeme, Filistinli ebeveynlerden doğan bazı çocukların, Belçika vatandaşlığının geri alınmasına ilişkin idari kararı iptal ederek uygulamanın "çocuğun yüksek yararına aykırı" olduğuna hükmetti.

Flamanca yayımlanan günlük gazete de Standaard'ın haberine göre, Anvers'teki aile mahkemesi, yerel nüfus idarelerinin Belçika vatandaşlığını iptal ettiği çocuklara ilişkin dosyayı inceledi.

Mahkeme, ebeveynlerin statüsüne ilişkin değerlendirmelerin çocukların temel haklarını ortadan kaldırmak için yeterli gerekçe oluşturamayacağını belirtti.

Çocuğun hukuki statüsüne ilişkin işlemlerde, "çocuğun yüksek yararı" ilkesinin öncelikli olması gerektiğini vurgulayan mahkeme, Filistinli ebeveynlerden doğan bazı çocukların, Belçika vatandaşlığının geri alınmasına ilişkin idari kararın iptal edilmesine hükmetti.

Mahkeme, vatandaşlığın geri alınmasının çocukları belirsiz bir hukuki duruma sürükleyebileceğine dikkati çekti.

Bazı çocukların statüsü yeniden incelemeye alınmıştı

Belçika'da son dönemde, Filistin kökenli ebeveynlerden doğan ve doğumla Belçika vatandaşlığı kazanan bazı çocukların statüsü yeniden incelemeye alınmıştı.

Bu süreçte, ebeveynlerin Filistin vatandaşı sayılıp sayılamayacağı ve çocukların başka bir vatandaşlığa sahip olup olmadığı tartışma konusu olmuştu.

Bazı yerel idareler, yabancılar dairesinin görüşleri doğrultusunda çocukların Belçika vatandaşlığını iptal etmiş veya dosyaları yeniden değerlendirmeye açmıştı.

Uygulama, çocuk hakları kuruluşları ve hukukçular tarafından eleştirilmiş, bunun uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınan çocuk haklarına ilişkin ilkelere aykırı olabileceği savunulmuştu.

Kaynak: AA

Belçika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Belçika'da Mahkeme, Çocukların Vatandaşlığını Korudu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran devlet televizyonu hacklendi, ekrana Netanyahu geldi İran devlet televizyonu hacklendi, ekrana Netanyahu geldi
Tahran’da hastane vuruldu, hemşireler yeni doğan bebeklere koştu Tahran'da hastane vuruldu, hemşireler yeni doğan bebeklere koştu
İşte ABD’nin Devrim Muhafızları Karargahı’nı vurduğu anlar İşte ABD'nin Devrim Muhafızları Karargahı'nı vurduğu anlar
Zirve yarışında fark 4’e çıktı Fenerbahçe’den üst üste ikinci puan kaybı Zirve yarışında fark 4'e çıktı! Fenerbahçe'den üst üste ikinci puan kaybı
Fenerbahçeli taraftalardan Sadettin Saran’a büyük tepki Fenerbahçeli taraftalardan Sadettin Saran'a büyük tepki
İran İstihbarat Bakanlığı Füze Saldırısına Uğradı İran İstihbarat Bakanlığı Füze Saldırısına Uğradı

18:53
Katar: İran’dan gelen iki SU-24 savaş uçağını düşürdük
Katar: İran'dan gelen iki SU-24 savaş uçağını düşürdük
18:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan, savaşa dahil olmayı düşünen ülkeyi uyardı: Diyalog masasına dönülsün
Cumhurbaşkanı Erdoğan, savaşa dahil olmayı düşünen ülkeyi uyardı: Diyalog masasına dönülsün
17:17
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan için tutuklama talebi
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan için tutuklama talebi
17:16
İspanya, ABD’nin İran’a yönelik saldırılarında kendi üslerinin kullanılmasına izin vermiyor
İspanya, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarında kendi üslerinin kullanılmasına izin vermiyor
17:05
İran’da hain ilan edilen İsmail Kaani sorguya alındı
İran'da hain ilan edilen İsmail Kaani sorguya alındı
16:34
İran, Bahreyn’de bir gökdeleni vurdu ABD iddiası çok konuşulacak cinsten
İran, Bahreyn'de bir gökdeleni vurdu! ABD iddiası çok konuşulacak cinsten
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2026 19:25:13. #7.13#
SON DAKİKA: Belçika'da Mahkeme, Çocukların Vatandaşlığını Korudu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.