Belçika\'da Mayıs Ayı Yağışlı Geçti, Güneş Işığı Sadece 140 Saat Görüldü

Belçika'da geçen ayın 23 günü yağışlı geçtiği, güneş ışığının sadece 140 saat görüldüğü belirtildi.
Belçika'nın Kraliyet Meteoroloji Enstitüsünün (IRM) son raporuna göre, geçen ay, mayıs ortalaması olan 14,7 günü aşarak 23 gün yağış görüldü.
Benzer bir dönem 2021'de yaşanmış ve mayıs ayının 22 günü yağışlı geçmişti.
Öte yandan, geçen ay hava sıcaklığı, 13,9 derece olan mayıs ortalamasından 1 derece fazla ölçüldü.
Mayısta güneş ise ortalamanın 59 saat altında, yalnızca 140 saat kendini gösterdi.
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