Belçika'da rektörlerden Filistinli bursiyerler için hükümete 'ahlaki pusula' tepkisi

Belçika'da bazı rektörler, federal hükümetin Filistinli bursiyerlerin ülkeye getirilmesi hakkında anlaşmaya varamamasının "kabul edilemez" olduğunu belirterek, bazı hükümet ortaklarının ahlaki pusulasının eksik olduğunu ifade etti.

Belga ajansının haberine göre, aralarında Anvers, Brüksel Özgür, Gent ve Hasselt üniversitelerinden rektörlerin kaleme aldığı mektup, de Standaard gazetesinde yayımlandı.

Rektörler, federal hükümetin Filistinli bursiyerlerin ülkeye getirilmesi hakkında anlaşmaya varamamasının "kabul edilemez" olduğunu kaydederek, "Bazı hükümet ortaklarının ahlaki pusulası eksik." ifadesini kullandı.

Meselenin siyasi iradeye bağlı olduğu ancak federal hükümete ortak bazı partilerin bu iradeden yoksun olduğu eleştirisinde bulunan rektörler, üniversitelerin kapılarının Filistinli bursiyerler için açık olduğunu vurguladı.

Rektörler, İltica ve Göç Bakanı Anneleen Van Bossuyt'un Filistinli öğrencilerin ülkeye gelmesi halinde aile birleşimi veya iltica başvurusunda bulunabileceğini ve bunun "domino etkisi" oluşturabileceği düşüncesini de reddetti.

Öğrencilerin ülkeye ulaşmaları halinde iltica merkezlerinde değil öğrenci konukevlerinde kalacağını, diğer uluslararası öğrenciler gibi derslere katılacağını belirten rektörler, "Onlar, mükemmel özgeçmişlere sahip, azimli öğrenciler. Burada takip ettikleri programlar, Gazze'nin yeniden imar ihtiyaçlarıyla da örtüşüyor. Eğitimlerini tamamladıktan sonra, geleceği inşa etmeye katkıda bulunmak üzere oraya dönmek istiyorlar." ifadelerini kullandı.

Rektörler, sorunun hızla çözülmesi çağrısında bulundu

Gazze'de Belçika üniversitelerinden burs veya akademik pozisyon alan öğrencilerin tahliye edilememesi, İtalya ve İngiltere'nin benzer durumdaki kişiler için tahliye mekanizmaları oluşturmasının ardından Belçika hükümeti üzerindeki baskıyı artırmıştı.

Belçika Dışişleri Bakanlığından AA muhabirine yapılan açıklamada, söz konusu Filistinli öğrencilerin tahliyesindeki temel engelin vize prosedüründen ziyade Gazze'den fiilen çıkışın sağlanamaması olduğu ifade edilmişti.

Bakanlık, Gazze'den ayrılışın mevcut koşullarda yalnızca üçüncü ülkelerin düzenlediği tahliyeler veya Dünya Sağlık Örgütü ile yürütülen tıbbi tahliye operasyonları yoluyla mümkün olduğunu belirtmiş, alternatif seçeneklerin ilgili ortak ve makamlarla değerlendirildiğini kaydetmişti.

Yine Bakanlıktan AA muhabirine yapılan başka bir açıklamada, Belçika Dışişleri Bakanı Maxime Prevot'un, Gazze'den tahliyelerin kademeli olarak yeniden başlatılması ve Filistinli bursiyerlerin ülkeye getirilmesini içeren önerisini, hükümet ortaklarından birinin konuyu Afganistan'a geri göndermeler ve "geri dönüş merkezleri" konusunda taviz verilmesine bağlaması üzerine geri çektiği bildirilmişti.