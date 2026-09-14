Belçika'da rektörlerden Filistinli bursiyerler için hükümete 'ahlaki pusula' tepkisi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Belçika'da rektörlerden Filistinli bursiyerler için hükümete 'ahlaki pusula' tepkisi

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Belçika'da bazı üniversite rektörleri, federal hükümetin Filistinli bursiyerleri ülkeye getirme konusunda anlaşamamasının kabul edilemez olduğunu belirterek bazı hükümet ortaklarının ahlaki pusulasının eksik olduğunu savundu. Rektörler, üniversite kapılarının Filistinli bursiyerlere açık olduğunu vurgulayarak sorunun hızla çözülmesi çağrısı yaptı.

Belçika'da bazı rektörler, federal hükümetin Filistinli bursiyerlerin ülkeye getirilmesi hakkında anlaşmaya varamamasının "kabul edilemez" olduğunu belirterek, bazı hükümet ortaklarının ahlaki pusulasının eksik olduğunu ifade etti.

Belga ajansının haberine göre, aralarında Anvers, Brüksel Özgür, Gent ve Hasselt üniversitelerinden rektörlerin kaleme aldığı mektup, de Standaard gazetesinde yayımlandı.

Rektörler, federal hükümetin Filistinli bursiyerlerin ülkeye getirilmesi hakkında anlaşmaya varamamasının "kabul edilemez" olduğunu kaydederek, "Bazı hükümet ortaklarının ahlaki pusulası eksik." ifadesini kullandı.

Meselenin siyasi iradeye bağlı olduğu ancak federal hükümete ortak bazı partilerin bu iradeden yoksun olduğu eleştirisinde bulunan rektörler, üniversitelerin kapılarının Filistinli bursiyerler için açık olduğunu vurguladı.

Rektörler, İltica ve Göç Bakanı Anneleen Van Bossuyt'un Filistinli öğrencilerin ülkeye gelmesi halinde aile birleşimi veya iltica başvurusunda bulunabileceğini ve bunun "domino etkisi" oluşturabileceği düşüncesini de reddetti.

Öğrencilerin ülkeye ulaşmaları halinde iltica merkezlerinde değil öğrenci konukevlerinde kalacağını, diğer uluslararası öğrenciler gibi derslere katılacağını belirten rektörler, "Onlar, mükemmel özgeçmişlere sahip, azimli öğrenciler. Burada takip ettikleri programlar, Gazze'nin yeniden imar ihtiyaçlarıyla da örtüşüyor. Eğitimlerini tamamladıktan sonra, geleceği inşa etmeye katkıda bulunmak üzere oraya dönmek istiyorlar." ifadelerini kullandı.

Rektörler, sorunun hızla çözülmesi çağrısında bulundu

Gazze'de Belçika üniversitelerinden burs veya akademik pozisyon alan öğrencilerin tahliye edilememesi, İtalya ve İngiltere'nin benzer durumdaki kişiler için tahliye mekanizmaları oluşturmasının ardından Belçika hükümeti üzerindeki baskıyı artırmıştı.

Belçika Dışişleri Bakanlığından AA muhabirine yapılan açıklamada, söz konusu Filistinli öğrencilerin tahliyesindeki temel engelin vize prosedüründen ziyade Gazze'den fiilen çıkışın sağlanamaması olduğu ifade edilmişti.

Bakanlık, Gazze'den ayrılışın mevcut koşullarda yalnızca üçüncü ülkelerin düzenlediği tahliyeler veya Dünya Sağlık Örgütü ile yürütülen tıbbi tahliye operasyonları yoluyla mümkün olduğunu belirtmiş, alternatif seçeneklerin ilgili ortak ve makamlarla değerlendirildiğini kaydetmişti.

Yine Bakanlıktan AA muhabirine yapılan başka bir açıklamada, Belçika Dışişleri Bakanı Maxime Prevot'un, Gazze'den tahliyelerin kademeli olarak yeniden başlatılması ve Filistinli bursiyerlerin ülkeye getirilmesini içeren önerisini, hükümet ortaklarından birinin konuyu Afganistan'a geri göndermeler ve "geri dönüş merkezleri" konusunda taviz verilmesine bağlaması üzerine geri çektiği bildirilmişti.

Kaynak: AA

Dış Politika, Politika, Hükümet, Belçika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Belçika'da rektörlerden Filistinli bursiyerler için hükümete 'ahlaki pusula' tepkisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye’nin en ateşli derbilerinden biri Maç sonunda sahanın ortasına bayrak dikmeye kalktılar Türkiye'nin en ateşli derbilerinden biri! Maç sonunda sahanın ortasına bayrak dikmeye kalktılar
Kızılcık Şerbeti’nin Aylin’i Hamide Akkuş nişanlandı: Tepsiye para yağdı Kızılcık Şerbeti'nin Aylin'i Hamide Akkuş nişanlandı: Tepsiye para yağdı
Transfere yaklaşık 400 milyon Euro harcadılar, 4 maçta gol dahi atamadılar Transfere yaklaşık 400 milyon Euro harcadılar, 4 maçta gol dahi atamadılar
ABD’de sel alarmı 39 milyon kişi risk altında ABD’de sel alarmı! 39 milyon kişi risk altında
Pezeşkiyan: Abu Dabi Veliaht Prensi ile geçmişi geride bırakıp geleceğe bakma konusunda anlaştık Pezeşkiyan: Abu Dabi Veliaht Prensi ile geçmişi geride bırakıp geleceğe bakma konusunda anlaştık
Virajı alamayan tır bariyerleri aştı Şoför kayıplara karıştı Virajı alamayan tır bariyerleri aştı! Şoför kayıplara karıştı

14:35
Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan adliyeye geldi
Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan adliyeye geldi
14:12
Vay be Icardi Yine dört ayak üstüne düştü
Vay be Icardi! Yine dört ayak üstüne düştü
13:59
Acun Ilıcalı’nın bir takımı daha var Puan durumuna bakanlar “Bu kadar da olmaz“ diyor
Acun Ilıcalı'nın bir takımı daha var! Puan durumuna bakanlar "Bu kadar da olmaz" diyor
13:34
İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda’dan tarihi imza: Halkımız Birleşik Krallık’tan ayrılmak istiyor
İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda’dan tarihi imza: Halkımız Birleşik Krallık'tan ayrılmak istiyor
13:32
CHP butlan davasında temyiz başvurusunu geri çekti
CHP butlan davasında temyiz başvurusunu geri çekti
13:15
İstanbul’dan kalkan jet Libya’da kaza kırıma uğradı İşte ilk görüntüler
İstanbul'dan kalkan jet Libya'da kaza kırıma uğradı! İşte ilk görüntüler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2026 14:55:28. #7.13#
SON DAKİKA: Belçika'da rektörlerden Filistinli bursiyerler için hükümete 'ahlaki pusula' tepkisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement