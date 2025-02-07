Belçika'da Yeni Koalisyonun Güven Oyu Tartışmaları

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Belçika'da yaklaşık 8 ay süren koalisyon görüşmelerinin ardından anlaşmaya varılan koalisyon hükümetinin kurulması için Temsilciler Meclisinde başlayan oturum, 30 saati aşkın süredir devam ediyor.

Ülkenin yeni başbakanı sağ eğilimli Yeni Flaman İttifakının (N-VA) lideri Bart de Wever, göreve resmen başlamak için Meclisin salt çoğunluğu anlamına gelen güven oyunu almayı bekliyor.

Yerel basında çıkan haberlere göre, güven oyu öncesi de Wever'in sunduğu hükümet programına ilişkin 5 Şubat'ta yerel saatle 10.00'da başlayan tartışmalar hala sürüyor.

Her partinin hükümet programı hakkında görüş bildirmek için 180 dakika konuşma hakkı olması, yerel saatle 16.30'da yapılması planlanan güven oylamasının gecikmesine neden oldu.

Bu sırada 30 saati aşkındır devam eden tartışmalar boyunca hazır bulunan milletvekillerinden birçoğu birkaç saat uyumak için Meclisten ayrılıp geri döndü.

Partilerin yeni hükümet programına yönelik tartışmalarının bitmesinin ardından güven oylamasına geçilecek. de Wever hükümeti Meclisten güven oyu alamazsa istifa etmek zorunda kalacak.

Zorlu süreç

9 Haziran 2024'te yapılan seçimlerden birinci parti çıkan N-VA'nın lideri de Wever, 237 gün süren koalisyon müzakerelerinin ardından sağlanan uzlaşı sonucunda 3 Şubat'ta ülkenin yeni başbakanı olmuştu.

De Wever, Kral Philippe'nin huzurunda yemin etmesinin ardından Mecliste hükümet programını sunmuştu.

Koalisyonun diğer ortakları arasında liberal Frankofon parti "MR", merkez eğilimli Frankofon "Les Engages", sosyalist Flaman "Vooruit" ile Hristiyan demokrat "CD&V" yer alıyor.