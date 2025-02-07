Belçika'da Yeni Koalisyonun Güven Oyu Tartışmaları - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Belçika'da Yeni Koalisyonun Güven Oyu Tartışmaları

Belçika'da yeni hükümet için 30 saattir devam eden güven oyu tartışmaları sürüyor.

07.02.2025 00:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Belçika'da yaklaşık 8 ay süren koalisyon görüşmelerinin ardından anlaşmaya varılan koalisyon hükümetinin kurulması için Temsilciler Meclisinde başlayan oturum, 30 saati aşkın süredir devam ediyor.

Ülkenin yeni başbakanı sağ eğilimli Yeni Flaman İttifakının (N-VA) lideri Bart de Wever, göreve resmen başlamak için Meclisin salt çoğunluğu anlamına gelen güven oyunu almayı bekliyor.

Yerel basında çıkan haberlere göre, güven oyu öncesi de Wever'in sunduğu hükümet programına ilişkin 5 Şubat'ta yerel saatle 10.00'da başlayan tartışmalar hala sürüyor.

Her partinin hükümet programı hakkında görüş bildirmek için 180 dakika konuşma hakkı olması, yerel saatle 16.30'da yapılması planlanan güven oylamasının gecikmesine neden oldu.

Bu sırada 30 saati aşkındır devam eden tartışmalar boyunca hazır bulunan milletvekillerinden birçoğu birkaç saat uyumak için Meclisten ayrılıp geri döndü.

Partilerin yeni hükümet programına yönelik tartışmalarının bitmesinin ardından güven oylamasına geçilecek. de Wever hükümeti Meclisten güven oyu alamazsa istifa etmek zorunda kalacak.

Zorlu süreç

9 Haziran 2024'te yapılan seçimlerden birinci parti çıkan N-VA'nın lideri de Wever, 237 gün süren koalisyon müzakerelerinin ardından sağlanan uzlaşı sonucunda 3 Şubat'ta ülkenin yeni başbakanı olmuştu.

De Wever, Kral Philippe'nin huzurunda yemin etmesinin ardından Mecliste hükümet programını sunmuştu.

Koalisyonun diğer ortakları arasında liberal Frankofon parti "MR", merkez eğilimli Frankofon "Les Engages", sosyalist Flaman "Vooruit" ile Hristiyan demokrat "CD&V" yer alıyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Politika, Belçika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Belçika'da Yeni Koalisyonun Güven Oyu Tartışmaları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:46 İzmir için uykuları kaçıracak uyarı: Ciddi bir tsunami riski var İzmir için uykuları kaçıracak uyarı: Ciddi bir tsunami riski var
22:46 Zelenskiy, savaşa son verebilecek kararını ’hazırım’ diyerek duyurdu Zelenskiy, savaşa son verebilecek kararını 'hazırım' diyerek duyurdu
22:18 Anne babalar dikkat Bu iki markanın ürünleri resmen ölüm saçıyor Anne babalar dikkat! Bu iki markanın ürünleri resmen ölüm saçıyor
21:54 Kartpostallık görüntüler İstanbul’a lapa lapa kar yağdı Kartpostallık görüntüler! İstanbul'a lapa lapa kar yağdı
20:55 MHP lideri Devlet Bahçeli’nin kalp kapağı değiştirildi MHP lideri Devlet Bahçeli'nin kalp kapağı değiştirildi
09:48 Etil alkolün piyasaya arz şartları değişti Etil alkolün piyasaya arz şartları değişti
09:43 Bitcoin yatırımcısı dev şirket isim değişikliğine gitti Bitcoin yatırımcısı dev şirket isim değişikliğine gitti
09:42 Diyarbakır’da ağır hasarlı binada yaşayan 5 aile taşınamıyor Diyarbakır'da ağır hasarlı binada yaşayan 5 aile taşınamıyor
09:38 Uludağ’a çıkmak için 300 kilometre yol geldi, kış lastiği takmadığı için geri döndü Uludağ'a çıkmak için 300 kilometre yol geldi, kış lastiği takmadığı için geri döndü
09:31 Güvenli liman altın yeni rekorlar kırıyor Güvenli liman altın yeni rekorlar kırıyor
09:16 Demet Akalın’dan Sibil Çetinkaya’ya sert tepki: Yüzü puf böreği gibi şiş Demet Akalın'dan Sibil Çetinkaya'ya sert tepki: Yüzü puf böreği gibi şiş
09:15 Serdar Aziz’den Fenerbahçe’ye dönüş mesajı: Para pul umurumda değil Serdar Aziz'den Fenerbahçe'ye dönüş mesajı: Para pul umurumda değil
08:55 Ege’de iki saat içinde 7 deprem Bölgeye askeri çıkarma gemileri yollandı Ege'de iki saat içinde 7 deprem! Bölgeye askeri çıkarma gemileri yollandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2025 01:52:25. #1.13#
SON DAKİKA: Belçika'da Yeni Koalisyonun Güven Oyu Tartışmaları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.