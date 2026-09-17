Belçika'dan E1 yerleşim projesine karşı yaptırım çağrısı yükseliyor - Son Dakika
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Belçika'dan E1 yerleşim projesine karşı yaptırım çağrısı yükseliyor

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Belçika merkezli 11.11.11, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün doğusundaki Filistin topraklarında planlanan yasa dışı E1 yerleşim projesinden sorumlu kişi ve kurumlara yaptırım uygulanması çağrısı yaptı.

Belçika merkezli uluslararası dayanışma kuruluşu 11.11.11, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün doğusundaki Filistin toprakları gasbedilerek kurulması planlanan ve uluslararası tepkilere neden olan yasa dışı E1 yerleşim projesinden sorumlu kişi ve kurumlara yaptırım uygulanması çağrısında bulundu.

Dayanışma kuruluşlarının çatı yapısı niteliğindeki 11.11.11 tarafından AA muhabiriyle paylaşılan açıklamada, uluslararası insan hakları örgütlerinden oluşan bir koalisyonla birlikte Avrupa Birliği (AB), AB üyesi ülkeler, Kanada, İngiltere ve Avustralya'ya yaptırım seçenekleri dosyası sunulduğu belirtildi.

Açıklamada, E1 bölgesindeki söz konusu projenin hayata geçirilmesi halinde Batı Şeria'nın coğrafi bütünlüğünün ciddi şekilde zarar göreceği ve Doğu Kudüs'ün Batı Şeria'nın geri kalanından kopacağı vurgulanarak, bunun gelecekte yaşayabilir bir Filistin devletinin kurulmasını imkansız hale getireceği ifade edildi.

Projenin bölgede yaşayan 18 Filistinli topluluktan yaklaşık 3 bin 700 kişinin yerinden edilmesine yol açabileceği kaydedilen açıklamada, koalisyonun, E1 projesinden sorumlu kişilere seyahat yasağı, mal varlıklarının dondurulması ve finansal işlemlerin yasaklanması gibi hedefli yaptırımlar uygulanmasını talep ettiği aktarıldı.

Özel şirketler ile finans kuruluşlarının da E1 projesine dahil olmaları halinde Avrupa pazarına erişimlerinin engellenebileceği yönünde açık şekilde uyarılması çağrısında bulunulan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'da işgal ettiği bölgeler için uygulanan sisteme benzer şekilde İsrail-Filistin bağlamına özgü ayrı bir AB yaptırım rejimi oluşturulması istendi.

Açıklamada, ayrıca Belçika'nın, ciddi insan hakları ihlallerinden sorumlu kişilere bağımsız olarak hedefli yaptırım uygulayabilmesine imkan verecek ulusal bir yaptırım mekanizması oluşturulması çağrısı yer aldı.

Bu yönde hazırlanan yasa teklifinin halihazırda Federal Parlamento'da bulunduğuna işaret edilen açıklamada, söz konusu mekanizmanın seyahat yasağı, mal varlığı dondurma ve ekonomik kaynak sağlanmasının yasaklanması gibi tedbirleri kapsayabileceği kaydedildi.

Uluslararası tepki yağdı

İsrail'in E1 yasa dışı Yahudi yerleşimi projesi kapsamında yayımladığı 1234 konutluk ihale ilanı uluslararası tepkilere neden olmuştu.

12 Batı ülkesi, tepki olarak işgal altındaki Filistin topraklarını gasbeden İsrail yerleşimleriyle ticaret yasağı kararı alırken bazıları ise bu yönde niyet beyanında bulunmuştu.

İsrail, buna karşılık işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan İngiltere'nin Filistin nezdindeki Kudüs Konsolosluğu'nu kapatma, Kiryat Gat'taki Sivil-Askeri Koordinasyon Merkezi'nden İngiltere temsilcilerinin çıkarılması, İngiltere'nin işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin Yönetimi'ne ait güçlerin eğitimine yönelik faaliyetlerinin durdurulması ve "İsrail karşıtı faaliyetlere karıştıkları" gerekçesiyle büyük çoğunluğu milletvekili olan İngiliz vatandaşı 12 kişinin İsrail'e girişinin yasaklanması kararı almıştı.

Kaynak: AA
İnsan HaklarıDoğu KudüsFilistinBelçikaGüncelSon Dakika

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