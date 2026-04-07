Belçika'dan Sivil Altyapı Uyarısı

Belçika Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, sivil altyapıya yönelik kasıtlı saldırıların, uluslararası insancıl hukukun açık ihlali olacağını bildirdi.

Prevot, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa'nın önceki günkü paylaşımını alıntılayarak, "Sivil altyapıya yönelik kasıtlı saldırılar, uluslararası insancıl hukukun açık ihlalleridir." ifadesini kullandı.

"Bu tür saldırılar, sivil halk arasında daha fazla acıya yol açmaktan başka bir işe yaramaz" tespitini yapan Prevot, uluslararası insancıl hukuka uyma çağrısında bulundu.

Costa da söz konusu paylaşımında İran'da sivil altyapının, özellikle enerji tesislerinin hedef alınmasının, yasa dışı ve kabul edilemez olduğunu kaydetmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Tahran yönetimiyle anlaşma sağlanmaması halinde elektrik santrallerini ve köprüleri hedef alarak İran'ın sivil altyapısını çökertmekle tehdit etmişti.

Trump, Tahran yönetimine anlaşma yapmak için 48 saatlik süre tanımış, bu süreyi 8 Nisan'a kadar uzattığını duyurmuştu.