Belçika'dan Trump'a Meloni Tepkisi - Son Dakika
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Belçika'dan Trump'a Meloni Tepkisi

19.06.2026 19:25
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Belçika Savunma Bakanı Francken, Trump'ın Meloni'ye hakaretlerine son vermesi çağrısında bulundu.

Belçika Savunma Bakanı Theo Francken, ABD Başkanı Donald Trump'ın İtalya Başbakanı Giorgia Meloni hakkında kullandığı ifadelere tepki göstererek Beyaz Saray'a "hakaretlere son verme" çağrısında bulundu.

Francken, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Trump'ın Meloni'ye yönelik sözlerini eleştirdi.

Beyaz Saray'dan gelen hakaretlerin sona ermesi gerektiğini belirten Francken, bunun Batı dünyasını böldüğünü ve hiçbir fayda sağlamadığını kaydetti.

Francken, paylaşımında, "Beyaz Saray'dan gelen hakaretler dursun. Batı'yı bölüyor ve hiçbir şeye yaramıyor. ve Giorgia Meloni'den ellerini çeksinler. Yeter." ifadelerini kullandı.

Trump'ın, İtalya Başbakanı Meloni hakkında kullandığı ifadeler

Trump, İtalyan televizyon kanalı La7'ye verdiği demeçte, Fransa'da düzenlenen G7 Zirvesi kapsamında görüştüğü Meloni için "Benimle fotoğraf çektirmek için yalvardı. Fotoğraf çektirmeyi çok istiyordu, çekilmezdim ama ona acıdım." ifadelerini kullanmıştı.

Meloni ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Trump'ın sözlerinin gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Şunun unutulmaması gerekiyor ki ben ve İtalya asla yalvarmayız." karşılığını vermişti.

Kaynak: AA

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