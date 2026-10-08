Belçika Dışişleri Bakanı Prevot, 3 ölü ve 36 yaralı veren Husi saldırılarını kınadı - Son Dakika
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Belçika Dışişleri Bakanı Prevot, 3 ölü ve 36 yaralı veren Husi saldırılarını kınadı

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Belçika Dışişleri Bakanı Prevot, Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını kınadı ve Belçika'nın Riyad ile dayanışma içinde olduğunu belirtti. GACA, dün Abha ve Riyad'daki saldırılarda 3 kişinin öldüğünü, 36 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Belçika Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını kınayarak Riyad ile dayanışma içinde olduklarını belirtti.

Prevot, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarının kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Saldırıları kınayan Prevot, "Belçika, Husilerin gerçekleştirdiği son ölümcül saldırıların ardından Suudi Arabistan ile dayanışma içindedir ve Krallığa tam desteğini ifade etmektedir." ifadesini kullandı.

Prevot, Yemen'de şiddetlenen çatışmalar nedeniyle 200 binden fazla insanın yerinden edildiğini hatırlatarak, mevcut insani krizin daha da derinleştiğinin altını çizdi.

Saldırıların durması, sivillerin nerede olursa olsun korunması gerektiğini belirten Prevot, Orta Doğu'da acilen gerilimin düşürülmesine, insani yardıma ve diplomasiye geri dönülmesine ihtiyaç olduğunu kaydetti.

Yemen'deki İran destekli Husiler, bir süredir Suudi Arabistan'da başkent Riyad ve diğer birçok bölgeye balistik füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılar düzenliyor.

Suudi Arabistan Sivil Havacılık Genel Otoritesi (GACA), dün ülkenin güneyindeki Abha kentinde bulunan Abha Uluslararası Havalimanı ile başkent Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na düzenlenen Husi saldırılarında 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 36 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Kaynak: AA
Suudi Arabistanİnsan HaklarıOrta DoğuPolitikaBelçikaGüncelYemenRiyadDünyaİranSon Dakika

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SON DAKİKA: Belçika Dışişleri Bakanı Prevot, 3 ölü ve 36 yaralı veren Husi saldırılarını kınadı - Son Dakika
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