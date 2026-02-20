Belçika Mahkemesi Yolsuzluk Soruşturmasını Devam Ettirdi - Son Dakika
Belçika Mahkemesi Yolsuzluk Soruşturmasını Devam Ettirdi

20.02.2026 13:20
Belçika, AP bağlantılı yolsuzluk soruşturmasını durdurma talebini reddetti ve sürecin devamına hükmetti.

Belçika'da mahkeme, Avrupa Parlamentosu (AP) bağlantılı yolsuzluk soruşturmasının durdurulması yönündeki başvuruyu reddederek dosyanın ilerlemesine karar verdi.

Belçika İddianame Dairesi, aralarında soruşturmanın en bilinen isimlerinden eski AP Başkan Yardımcısı Eva Kaili ile eski AP üyeleri Marc Tarabella ve Andrea Cozzolino'nun da bulunduğu şüphelilerin yaptığı itirazları değerlendirdi.

Savunma tarafı, soruşturmanın yürütülme biçiminde usul hataları bulunduğunu öne sürerek, dosyanın geçersiz sayılması ve soruşturmanın durdurulması talebinde bulundu.

Mahkeme ise söz konusu itirazları yerinde görmeyerek soruşturmanın mevcut haliyle devamına hükmetti.

Belçika yargısının son kararıyla birlikte dosyaya ilişkin soruşturmanın devam edeceği, sürecin ilerleyen dönemde yeni adli aşamalara taşınmasının beklendiği bildirildi.

AP'yi sarsan skandal

Aralık 2022'de Belçikalı makamların yürüttüğü soruşturma kapsamında çok sayıda noktada yapılan aramalarda, 1,5 milyon avro ele geçirildi. Başkan Yardımcılığı görevi sona erdirilen Kaili ve AP'de asistan olarak çalışan partneri Francesco Giorgi ile beraberindeki bazı isimler gözaltına alındı. Bu kişilerin, AP'nin ekonomik ve siyasi kararlarını etkilemek üzere bir Körfez ülkesinden rüşvet aldığı öne sürüldü. Zaman içinde tüm tutuklular şartlı tahliye edildi.

Mart 2025'teki yeni bir dalgada da Çinli teknoloji şirketi Huawei adına AP'de lobi faaliyeti yürütme kisvesi altında rüşvet, sahtecilik ve kara para aklama suçlamasıyla bir soruşturma başlatılmıştı.

Kaynak: AA

Skriniar’ın Sağ Kasığında Kısmi Yırtık
Bakan Gürlek açık açık söyledi Klavye delikanlılığı tarih oluyor
Otizmli çocuğunun başka şehre gönderilmesini istemeyen anneye bakanlık el attı
Okulda cıva zehirlenmesi Öğrenciler hastaneye kaldırıldı
Bakan Şimşek güzel haberi verip tek tek sıraladı: Bu ilk defa oluyor
Ramazanın uğrak noktasında maddiyat tartışması: Abdest almak için para isteniyor
