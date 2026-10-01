Belçika'nın Liege kentinde öğrenciler dersleri engelledi, okul önünde ateş yakıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Belçika'nın Liege kentinde öğrenciler dersleri engelledi, okul önünde ateş yakıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Belçika'nın Liege kentinde öğrenciler, Fransa'daki lise eylemlerinin ardından okullarda derslerin başlamasını engelleyen protestolar düzenledi. Eylemlerde okul önlerinde ateş yakıldı; polis, havai fişek, yumurta ve bariyer fırlatıldığını, maddi hasar oluştuğunu açıkladı.

Fransa'da lise öğrencilerinin eğitim koşullarına ilişkin taleplerle başlattığı protesto ve okul blokajlarının ardından Belçika'nın Liege kentinde de öğrenciler çok sayıda okulun önünde eylem düzenledi.

Ulusal medyada yer alan haberlere göre, Liege'deki çeşitli ortaöğretim kurumlarında öğrenciler sabah saatlerinde derslerin başlamasını engelleyen eylemler yaptı.

Eylemlerden "Athenee de Fragnee", "Athenee Royal de Montegnee", "Institut Maria Goretti", "College Saint-Barthelemy", "Saint-Laurent", "Saint-Sepulcre" ve "Institut Marie-Therese"in de aralarında bulunduğu çok sayıda okul etkilendi.

Liege'nin Hors-Chateau bölgesindeki Institut Marie-Therese önünde durum zaman zaman gerginleşti, okulun önünde ateş yakıldı ve bölgeye çok sayıda polis sevk edildi.

Polis, bazı okulların önünde havai fişek türü patlayıcılar, yumurta, elma ve bariyerlerin fırlatıldığını ve çeşitli noktalarda maddi hasar meydana geldiğini açıkladı.

Esneux, Vise, Angleur ve Soumagne beldelerindeki bazı okullarda da eylemler görüldü. Vise, Angleur ve Soumagne'da öğrenciler kısa süre sonra okullara dönerken, diğer bazı kurumlarda ise öğrenciler ve öğretmenlerin okula girişini engellemek amacıyla gözcü hatları oluşturuldu.

Polis ve yerel kaynaklar, eylemlerin öğretmenler ya da sendikalar tarafından değil, öğrenciler tarafından başlatılan spontane bir hareket olduğunu aktardı.

Öğrencilerin talepleri

Öğrenciler, sınıflardaki öğrenci sayısının azaltılmasını, yeterli sayıda öğretmen görevlendirilmesini, öğrenci ve velilerin karar süreçlerinde daha fazla dinlenmesini ve eğitimin herkes için erişilebilir olmasını talep ediyor.

Öğrenciler ayrıca eğitim alanında alınacak kararların geleceklerini olumsuz etkilememesi gerektiğini savunuyor.

Fransa'daki lise eylemleri

Belçika'daki eylemler, Fransa'da yaklaşık bir haftadır devam eden lise protestolarının ardından geldi.

Fransa'da ilk olarak Paris ve çevresinde yoğunlaşan öğrenci eylemleri, daha sonra ülkenin diğer bölgelerine yayıldı.

29 Eylül'de yüzlerce lise protesto ve blokajlardan etkilenirken, bazı kentlerde öğrencilerle güvenlik güçleri arasında gerginlik yaşandı.

Kaynak: AA
BelçikaFransaGüncelEğitimPolisDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şener Üşümezsoy yeni deprem için adres verdi Şener Üşümezsoy yeni deprem için adres verdi
“Mağdurum“ diyen Nihat Zeybekci’nin fonlara kaç lira yatırdığı belli oldu "Mağdurum" diyen Nihat Zeybekci'nin fonlara kaç lira yatırdığı belli oldu
Ronaldo’nun kampı terk ettiği anlar ortaya çıktı Ronaldo'nun kampı terk ettiği anlar ortaya çıktı
TFF açıkladı A Milli Takım’a iki yeni isim TFF açıkladı! A Milli Takım'a iki yeni isim
Ağıralioğlu’na çok ağır suçlama Partisi sessiz kalmadı Ağıralioğlu'na çok ağır suçlama! Partisi sessiz kalmadı
Fabrikada dev kazan patladı Can pazarı, çok sayıda yaralı var Fabrikada dev kazan patladı! Can pazarı, çok sayıda yaralı var
15:21
Ronaldo uçağına binip gitti, ablası açtı ağzını yumdu gözünü
Ronaldo uçağına binip gitti, ablası açtı ağzını yumdu gözünü
15:10
Manisa Valiliği Soma’da göçük altındaki 7 işçiden 2’sinin kurtarıldığını bildirdi
Manisa Valiliği Soma'da göçük altındaki 7 işçiden 2'sinin kurtarıldığını bildirdi
15:05
Genel Kurul’da dikkat çeken anlar DEM Partili vekiller tokalaşmak için sıraya girdi
Genel Kurul'da dikkat çeken anlar! DEM Partili vekiller tokalaşmak için sıraya girdi
14:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan fon kriziyle ilgili yeni açıklama: Meseleyi süratle çözüyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fon kriziyle ilgili yeni açıklama: Meseleyi süratle çözüyoruz
14:30
TBMM’de yeni yasama yılı oturumu Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüye çıktı, Yeni Parti grubu salonu terk etti
TBMM'de yeni yasama yılı oturumu! Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüye çıktı, Yeni Parti grubu salonu terk etti
14:21
TFF Başkanlığına sürpriz talip: Mafyatik jargonu bitireceğim
TFF Başkanlığına sürpriz talip: Mafyatik jargonu bitireceğim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2026 18:01:39. #7.13#
SON DAKİKA: Belçika'nın Liege kentinde öğrenciler dersleri engelledi, okul önünde ateş yakıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei