Belçika'nın Savunma Bakanı Yatırım Çağrısında Bulundu - Son Dakika
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Belçika'nın Savunma Bakanı Yatırım Çağrısında Bulundu

Theo Francken, Belçika'nın küresel tehditlere hazır olmadığını ve savunmaya ciddi yatırımlar yapılması gerektiğini açıkladı.

03.02.2025 12:47
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Belçika'nın yeni hükümetinde savunma bakanlığını üstlenecek Theo Francken, ülkenin küresel tehditlerle başa çıkmaya "hazır olmadığını" ifade ederek, silahlı kuvvetlere "ciddi yatırımlar" yapılması çağrısında bulundu.

Belçika resmi haber ajansı Belga'ya açıklamalarda bulunan Francken yeni görevinde büyük zorluklarla karşı karşıya olduğu yorumunu yaparak, "Silahlı kuvvetlerimize yeterince yatırım yapmadık. Bu yüzden ciddi bir şekilde yeniden yatırım yapmamız gerekecek." değerlendirmesinde bulundu.

Francken ülkenin küresel tehditlerle başa çıkmaya "hazır olmadığı" uyarısında bulunarak, "Silahlı kuvvetlerimizi yeniden inşa etmeli, yeniden dirençli hale gelmeliyiz." dedi.

Önceki hükümetlerde savunmaya yatırım yapılmamasıyla ilgili "finansman sorunu değil, politik tercih" ifadesini kullanan Francken, "Bunlar yaptığınız siyasi tercihlerdir. Eğer sosyal güvenliğe 140 milyar avro harcarken savunmaya sadece 8 milyar avro harcıyorsanız, bunun dengeli olmadığını bilirsiniz." eleştirisini yöneltti.

Fransızca yayın yapan RTL medya kuruluşuna verdiği röportajda da savunmaya bir önceki hükümete kıyasla daha fazla kaynak ayrılacağını kaydeden Francken, "Mühimmat satın alacağız çünkü önemli bir eksiklik var. Ayrıca silah sistemleri satın alacağız ve personele yatırım yapacağız." ifadelerine yer verdi.

NATO'nun, üye ülkelerin gayrisafi yurtiçi hasılanın (GSYİH) yüzde 2'sini savunma harcamalarına tahsis etmesi hedefi, halihazırda 23 AB üyesi tarafından yerine getiriliyor. Ancak, Belçika da dahil birçok ülke bu standardı karşılayamıyor.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, NATO ülkelerinin GSYİH'lerinin yüzde 5'ini savunmaya harcamalarını istiyor.

Francken'in yakında görevine başlaması bekleniyor

Belçika'da seçimlerin üzerinden geçen 236 günün ardından, 1 Şubat'ta koalisyon görüşmelerinde uzlaşıya varılmıştı.

Hükümeti kurmakla görevlendirilen Flaman milliyetçisi, sağ eğilimli Yeni Flaman İttifakı'nın (N-VA) lideri Bart de Wever'in kabinede yer alması için aday gösterdiği Francken'in, Kral Philippe'nin onayının ardından yemin ederek göreve başlaması bekleniyor.

Kaynak: AA

Belçika, Son Dakika

Son Dakika Güncel Belçika'nın Savunma Bakanı Yatırım Çağrısında Bulundu - Son Dakika

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