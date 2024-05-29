Belçika ve Türkiye'nin Göç Anlaşması'nın 60. yılı kutlanacak - Son Dakika
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Belçika ve Türkiye'nin Göç Anlaşması'nın 60. yılı kutlanacak

Belçika ve Türkiye\'nin Göç Anlaşması\'nın 60. yılı kutlanacak

Belçika ve Türkiye'nin, Türk işçilerin Belçika'ya göçünü kolaylaştırmak amacıyla imzaladığı Göç Anlaşması'nın 60. yılı, Gurbet Kuşu Fest ile kutlanacak. Etkinlikte Erhan Demirci, Hadise, Kubat, Doğukan Manço, Ramazan Sesler ve diğer sanatçılar yer alacak. Ayrıca göç üzerine bir seminer ve Türk-Belçikalı sanatçıların eserlerinin sergilendiği bir program da düzenlenecek.

29.05.2024 17:15
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Belçika ve Türkiye'nin, Türk işçilerin Belçika'ya göçünü kolaylaştırmak amacıyla 16 Temmuz 1964'te imzaladığı "Göç Anlaşması"nın 60. yılı "Gurbet Kuşu Fest" ile kutlanacak.

Yapılan açıklamaya göre, komedyen Erhan Demirci, şarkıcı Hadise, Kubat, Doğukan Manço, Ramazan Sesler ve ekibi, Ali Pınar ile Poetic Ensemble'ın katılacağı etkinlik, 29 Haziran'da santralistanbul'da gerçekleştirilecek.

Belçikalı yazar Tom Naegels, etkinlikte göç üzerine yazdığı kitabını konu alan bir seminer verecek.

Belçika mutfağından çeşitli yemeklerin sunulacağı programda ayrıca Türk-Belçikalı sanatçıların resim ve fotoğraf gibi çeşitli alandaki eserleri de sergilenecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Belçika ve Türkiye'nin Göç Anlaşması'nın 60. yılı kutlanacak - Son Dakika

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