Belediye Başkanı: Belediyespor Kulübü kapatılabilir

Güncel

(ZONGULDAK)- Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Belediye Meclis toplantısında, 980 lisanslı sporcuya ev sahipliği yapan Belediyespor Kulübü'nün sahip çıkılmaması durumunda ağustos ayında kapatacaklarını söyledi.

Karadeniz Ereğli Belediye Meclisi Temmuz ayı olağan toplantısı AKM Nikah Salonu'nda Belediye Başkanı Halil Posbıyık başkanlığında yapıldı.

Başkan Halil Posbıyık, gündem maddelerine geçilmeden önce bazı açıklamalarda bulundu. Posbıyık, sahip çıkılmama durumunda 980 lisanslı sporcuya ev sahipliği yapan Belediyespor Kulübü'nün hükümetin tasarruf tedbirleri genelgesi nedeniyle kapatılacağını söyledi.

Başkan Posbıyık, şunları söyledi:

"Hükümetin çıkardığı Tasarruf Tedbirleri Genelgesi nedeniyle spor kulübü çok kötü duruma düştü. Bir tek forma dahi alamıyoruz. Kulüpte 980 lisanslı sporcumuz var. Hentbolundan, voleyboluna kadar 12 branşta sporcumuz var. Ayni yardımları daha evvel Belediye'den karşılıyorduk. Diğer kısmını da dilencilik yapıyorduk, müteahhitlerden, iş insanlarından alıyorduk. Ama şimdi belediyeden ayni yardımları kestikleri için biz bir şey yapamıyoruz. Kulübü kapatacağız, 'yazık olacak' diyoruz, kimse sahip çıkmıyor. Bu kulübün spor yaptırdığı çocukların hepsi de Erdemir'de, Tat Metal'de, Çınar Boru'da çalışanların çocukları, Ereğli'nin gençleri. Bunlar kötü yola gitmesin, kötü alışkanlıkları olmasın diye büyük bir efor sarf ediyoruz, spor yaptırıyoruz ama hiç kimse bize gelip de 'Biz yardımcı olalım' demiyor. Erdemir, Tat Metal, Çınar Boru bir lira dahi para vermiyor, peki bu gençlik ne olacak? Ağustos ayında kongre kararını alıyoruz ve kulübü komple kapatıyoruz. Ondan sonra yandım Allah diye bağıran yetkililer olacak göreceğiz.

Sadece 1 Temmuz törenlerinde Milletvekilimiz Saffet Bey ve Kaymakam Bey birlikte konuşurken Saffet Bey, Kaymakam Beye, 'Bu bizim ayıbımız olur, buna el atmamız lazım' dedi. Önümüzdeki günlerde Erdemir ve diğer sanayi kuruluşları ve belediyeyle birlikte bir toplantı yapılacak. Bir ışık doğdu diye bekliyoruz. Saffet bey üzerinde durdu sağolsun. O toplantıyı bekliyoruz. Eğer oradan bir sonuç çıkmazsa maalesef kulübü kapatacağız."