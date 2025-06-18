Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Mehmet Murat Çalık'ı Cezaevinde Ziyaret Etti - Son Dakika
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Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Mehmet Murat Çalık'ı Cezaevinde Ziyaret Etti

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18.06.2025 18:49  Güncelleme: 19:01
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Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Mehmet Murat Çalık\'ı Cezaevinde Ziyaret Etti
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Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın sağlık koşullarının yetersiz olduğunu belirterek, hukuksuz tutuklamalara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

(İZMİR)- Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat ÇalıkBuca Cezaevi'nde ziyaret etti. Sengel, "Her ne kadar başkanımız, hukuksuz bir şekilde içeride bulunmasına dirençli olsa da, bu hastalıkla karşı karşıya kalmış olması ve mevcut sağlık koşulları, sistemin insani bir şekilde işlemediğinin kanıtıdır. Dün itibarıyla verilen dilekçenin ardından tahliye edilmesi en büyük umudumuzdur" dedi.

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, 19 Mart operasyonları kapsamında tutuklanan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ı Buca Cezaevi'nde ziyaret etti. Çalık'ın sağlık durumuna ilişkin konuşan Başkan Sengel, "Biraz önce, Beylikdüzü Belediye Başkanımız Mehmet Murat Çalık'ı Buca Cezaevi'nde ziyaret ettim. Aslında Silivri'den buraya nakledilmişti. Sağlık durumuyla ilgili olarak, zaten dün itibarıyla avukatlarının vermiş olduğu dilekçe kapsamında adli kontrolle savunma talebi gerçekleştirildi. Gerçekten de bu konuda çok ciddi bir durum söz konusu. Hem hastalıkları sebebiyle hem bağışıklık sistemindeki zayıflama nedeniyle hem de ciddi bir kilo kaybı söz konusu bu anlamda her ne kadar başkanımız, hukuksuz bir şekilde içeride bulunmasına dirençli olsa da, bu hastalıkla karşı karşıya kalmış olması ve mevcut sağlık koşulları, sistemin insani bir şekilde işlemediğinin kanıtıdır" dedi.

"Bu koşullarda hayır denmemesi gerekir"

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın tahliyesine hayır denmemesi gerektiğini belirten Başkan Sengel, şöyle konuştu:

"Yaşam hakkı, en kıymetli haklardan biridir. Bu nedenle, hukuksuz tutuklamalara karşı çok daha dikkatli olunması gerekiyor. Nitekim Gezi davasından tutuklu bulunan Tayfun Kahraman ile ilgili olarak da son aldığımız bilgilere göre, sağlık durumu giderek kötüleşmekte ve buna ilişkin defalarca çağrıda bulunulmuş, talepler iletilmiş olmasına rağmen hala somut bir adım atılmamıştır. Aynı şekilde, Mehmet Murat Çalık'ın da serbest bırakılmaması; yaşam koşullarına ve doğrudan hayat hakkına müdahale anlamına gelmektedir. Bu nedenle umuyoruz ki, Adalet Bakanı'nın bugün yaptığı açıklamalar doğrultusunda, Mehmet Murat Çalık'ın sağlık koşulları ve hayati tehlikesi dikkate alınarak gereği yapılacak ve tutuksuz yargılanmasına karar verilecektir. Açıkçası, şu anda süreç hepimizin bildiği gibi devam etmektedir. Ancak dün itibarıyla verilen dilekçenin ardından tahliye edilmesi en büyük umudumuzdur. Tekrar tekrar söylüyoruz: Hayati tehlikesinin bulunması ve sağlık koşullarının en ince ayrıntısına kadar değerlendirilerek, bu koşullarda hayır denmemesi gerekir. Hukuka aykırı bir şekilde, hiçbir gerekçe ve somut veri olmadan içeride tutulan bütün belediye başkanlarımız, aydınlarımız, gazetecilerimiz ve masum insanlar adına şunu söyleyebilirim ki; adalet, bir devletin dinidir, vicdanıdır. Adaletin olmadığı yerde, ne herhangi bir yurttaş ne de o ülkede yaşayan insanlar hiçbir şeye güven duyabilir. Adaletin olmadığı bir yerde, devletin vicdanı eksiktir. Bu nedenle hukukun gerçekten tecelli etmesi çok kıymetlidir"

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Mehmet Murat Çalık'ı Cezaevinde Ziyaret Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Mehmet Murat Çalık'ı Cezaevinde Ziyaret Etti - Son Dakika
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