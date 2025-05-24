Belediye Başkanı Sengel: 'Hizmet Üretmeye Devam Ediyoruz' - Son Dakika
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Belediye Başkanı Sengel: 'Hizmet Üretmeye Devam Ediyoruz'

24.05.2025 14:15
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Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, mahalle ziyaretlerinde muhalefetin eleştirilerine yanıt verdi. Sağlık hizmetleri ve eğitim sorunlarını gündeme getiren Sengel, halkın sorunlarını dinlemeye devam ettiklerini belirtti.

(İZMİR)- Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Barutçu ve Zeytinköy mahallelerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Mahalle muhtarlarını ve vatandaşları dinleyen Sengel, "Belediyeleri her geçen gün daha fazla kıskaca almaya çalışıyorlar. Ancak biz konuşmaktan ziyade hizmet üretmeye, her şeye rağmen belediyecilik yapmaya devam ediyoruz" dedi.

Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Barutçu ve Zeytinköy mahallelerinde vatandaşlar ile buluştu. Gündemi değerlendirerek muhalefetin eleştirilerine tepki gösteren Başkan Sengel, 2013 yılında başlayan ve hala tamamlanamayan hastane inşaatı ile 19 Mayıs Okulu'nun akıbetini sorguladı.

"Konulara eğilmek yerine susuluyor"

Muhalefetin, Efes Selçuk'un çıkarlarını göz ardı ettiğini belirten Sengel, "Kendi siyasi geleceğini memleketin ve ilçenin geleceğinden daha önemli görenler, çeşitli yorumlar yapıyor. Ben bunları, hem tecrübem hem de siyaset anlayışım gereği şöyle değerlendiriyorum, insanlar genellikle kendi açıklarını örtmek ister. Ancak muhalefetin yıllardır cevap veremediği konular var. 2013'ten bu yana tamamlanamayan hastane inşaatı, keşif artışını karşılayamayıp tekrar ihaleye çıkılmak zorunda kalındığı duyumları. Vatandaşlarımız acil sağlık hizmetine ihtiyaç duyarken bu konulara eğilmek yerine susuluyor" dedi.

"Balıkçılar faaliyetlerini sürdüremiyo"

Başkan Sengel, "Pamucak'taki kanal projesi yıllardır sonuçlanamadı. Balıkçılar faaliyetlerini sürdüremiyor. Menfez hala yapılmadı. 19 Mayıs Okulu'nun inşaatı için 6 ayda bitirilecek dendi, hala ortada bir şey yok. Öğrenciler yol, öğle yemeği gibi temel ihtiyaçlarıyla ilgili sıkıntı yaşıyor. Zeytinköyümüz'deki Kazan Gölü'nün korunması için yazdığımız dilekçelere hala dönüş yapılmadı. Selçuk'un sahil şeridinin dahi korunu kollanamaması, Efes gibi tarihi bir bölgede betona mahküm edilen alanlar, oradaki esnafımızın dahil edilmeye çalışıldığı kooperatiflerin bile tüzüğünün gösterilememesi. Bunlara yanıt veremeyenler, yapılan hizmetleri gölgelemeye çalışıyor" diye konuştu.

"Biz sokaktan hiç kopmadık"

Muhalefetin Efes Selçuk Belediyesi'ne uygulanan ekonomik baskıyı görmezden geldiğini belirten Sengel, "Her şeye rağmen ayakta kalmaya, mücadele etmeye, emekçinin hakkını savunmaya devam ediyoruz. Yerel seçimin üzerinden bir yıl geçmesine rağmen hala hazımsızlık yaşayan bazı kişiler, çalışanlarımızın maaşları üzerinden siyaset yapıyor. Ancak biz sokaktan hiç kopmadık. Halkın yanına gidip sorunlarını dinlemeye devam ediyoruz. Pazara çıkmayanlar, ekonominin ne halde olduğunu göremez. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi, 'Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır.' 2019'dan beri söylüyorum, bizi çok konuşmak değil, çok çalışmak kurtarır. Adaletin sağlandığı, hukukun üstün olduğu, yerelin kıymetinin daha da arttığı günlere kavuşma umuduyla" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Belediye Başkanı Sengel: 'Hizmet Üretmeye Devam Ediyoruz' - Son Dakika

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