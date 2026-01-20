Şehzadeler Belediye Başkanı Şimşek, Kuşlubahçe'de Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika
Şehzadeler Belediye Başkanı Şimşek, Kuşlubahçe'de Vatandaşlarla Buluştu

20.01.2026 10:41  Güncelleme: 11:17
Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek, Kuşlubahçe Mahallesi'nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinledi. Ziyaret sırasında Şimşek, esnafa hayırlı işler dileyerek talepleri ilgili birimlere aktaracağını ifade etti.

Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek, Kuşlubahçe Mahallesi'nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek sorun ve talepleri yerinde dinledi.

Şimşek, Kuşlubahçe Mahallesi'nde gerçekleştirdiği esnaf ziyaretleri kapsamında mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Şimşek, esnafa hayırlı işler dileyerek, karşılaştıkları sorunları ve beklentileri dinledi.

Ziyaret sırasında Şimşek'e CHP Şehzadeler İlçe Başkanı Mert Özkösemen, Belediye Başkan Yardımcısı Emre Halil Esenkaya, meclis üyeleri ve Kuşlubahçe Mahalle Muhtarı Arif Bayraktar eşlik etti. Cadde üzerindeki iş yerlerini ziyaret eden Şimşek, esnafla sohbet ederek talep ve önerileri not aldı.

Esnaf ziyaretlerinin yanı sıra mahalle sakinleriyle de selamlaşan Şimşek, vatandaşların gündeme getirdiği konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Belediyenin mahalle odaklı hizmet anlayışıyla çalışmalarını sürdürdüğünü aktaran Şimşek, iletilen taleplerin ilgili birimlere aktarılacağını ve çözüm için gerekli adımların atılacağını belirtti.

Kaynak: ANKA

