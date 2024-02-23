Belediye başkanına kızdı "tapulu arazim" diyerek yolu mühendislere işaretlettirdi
ÇORUM - Çorum'un Osmancık ilçesinde bir kişi "tapulu arazim" diyerek yolu harita mühendislerine işaretlettirdi. Vatandaş yolun söz konusu alanına kazık çakarak kapatmayı planlıyor.
Osmancık Esentepe Mahallesi Büyük Mezarlık mevkiinde 1072 ada 85 parselde bulunan Hıdır Kara adına kayıtlı 102,27 metrekare arsanın bir bölümü, iddiaya göre tapusuz olduğu gerekçesi ile yol yapım çalışmasına dahil edildi. Belediye söz konusu mevkide yol genişletme çalışması yaptı. Arsada bulunan 8 meyve ağacı da çalışmalar çerçevesinde kesildi.
İddiaya göre, arsanın sahibinin eşi ile belediye başkanı Ahmet Gelgör arasında 'tapuluydu, tapusuzdu' şeklinde bir diyalog geçti. Bunun üzerine arsa sahibinin oğlu Muzaffer Kara tapu kaydı çıkartarak harita mühendislerine yolu işaretlettirdi. Kara, yolun ortasında bulunan işaretli bölümü kazık çakarak kapatmayı planlıyor.
"Arsanın tapusu 1997 yılında alındı"
2016 yılında vefat eden babası Hıdır Kara'nın söz konusu arsayı 1997 yılında aldığını belirten Muzaffer Kara, "14.04.1997 yılında babam tarafından alınan arsamız belediye, maliye ve özelde olmak üzere krokileri çizildi. Fakat belediyeden buranın tapusu olmadığına dair bilgi geldi. Belediye ile bu konuda ters düştük. Yaptığım yazılı müracaatlarıma belediye tarafından cevap verilmedi. Bunun üzerine belediyeye gittim bana iki evrak verdiler. Bu evraklara göre arsanın yarısı belediyenin diğer yarısı hazinenin. En son belediye başkanının bizi öteleyip anneme 'hazinenin yerini kullanıyorsunuz' söylemi üzerine tapuya giderek arsanın babamın adına kayıtlı olduğunu gösteren belgeyi aldım. Bugün de mühendis getirerek ölçümlerimi ve işaretlendirmelerini yaptırdım. Bu belge belediyede görünmüyormuş. İkisi de resmi kurum belediye başkanı bize bağırıp çağırana kadar tapuya iki satır yazı yazarak bunu temin etme imkanı olmasına rağmen defalarca bizimle tartıştı. Bundan sonra resmi kanallarla problemi çözmeye çalışacağız. Tapumuza göre işaretlendirmeleri de yaptırdık, işaretli yerlere kazıkları çakıp koruma altına alacağım" dedi.
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