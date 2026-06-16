Belediye Başkanları Rüşvet Davasında Savunma Yaptı - Son Dakika
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Belediye Başkanları Rüşvet Davasında Savunma Yaptı

16.06.2026 17:51
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200 sanığın yargılandığı rüşvet davasının 33. duruşmasında başkanlar beraat talep etti.

Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne ilişkin, 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu, 7'si tutuklu 200 sanığın yargılandığı davanın 33. duruşması sona erdi.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesince Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda yapılan duruşmada, bazı sanıklar ve avukatlarının cumhuriyet savcısının esas hakkındaki mütalaasına karşı savunmaları alındı.

Duruşmada savunma yapan Seyhan Belediye Başkanlığı Temizlik İşleri Müdürlüğü eski görevlisi tutuklu sanık Özcan Zenger, üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi.

Herhangi bir rüşvet ilişkisinin parçası olmadığını savunan Zenger, "Ne kimseden para aldım ne kimseye para teslim ettim. Ne kendi adıma ne başkasının adına kimseden herhangi bir talebim olmamıştır. Mal varlığım belli. Alın terimle aldığım malların dışında hiçbir şeyim yoktur. Kimseyle para ilişkim olmadı. Yıllarca kadrolu işçi olarak çeşitli birimlerde çalıştım, daha sonra emekli oldum. Benimle benzer suçlardan yargılanan bazı kişiler ya hiç tutuklanmadı ya da tahliye oldu. Hiç soruşturma konusu yapılmaması gereken iddiayla bir yıldır tutukluyum. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Görevinden uzaklaştırılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ise savunmasında, Seyhan Belediye Başkanı olduğu dönemde belediyenin temizlik işlerini yapan yüklenici firmanın sahibi olan sanık Baki Nugay'ın gözaltına alındığında suçlamaları reddettiğini belirtti.

Nugay'ın 5 ay sonra bir itirafta bulunduğunu ve toplam üç kez ifade verdiğini dile getiren Karalar, "Birinde 'Zeydan Karalar ile görüştüm' demiyor, birinde 'Zeydan Karalar ile defalarca görüştüm' diyor. Öbüründe bir kez görüştüğünü söylüyor ama ortak ifade, hak edişlerin yapılmadığı, ödemelerin geciktiği, dolayısıyla bizim ona menfaat temin etmemiz doğrultusunda. Üç ifadesinde de benzer şekilde söylüyor." şeklinde konuştu.

Karalar, Nugay'ın firmasını bir önceki dönemden teslim aldıklarını vurgulayarak, "O zamandan kalan hak edişleri, alacakları vardı. Sözde çıkar sağlamayı söylediğiniz tarih 17 Kasım 2017. Yani ben göreve başladığımdan tam 45 ay sonra, yaklaşık 4 yıl sonra. Kendi de burada ödemeleri düzgün aldığını beyan etti. Baki Nugay sürekli ifade değiştiriyor." diye konuştu.

Karalar, "Ne Aziz İhsan Aktaş'ın şirketi ne Baki Nugay'ın şirketi o dönemde bizden bir iş almadı. Alabilseydi, bir ihtiyaç olsaydı belki alırlardı. Belediye başkanlarının ihale almada, vermede bir yetkileri yok. İhale komisyonu ihtiyaç duyar, ihale yapılır, hangisi hak ediyorsa o alır. Burada söz konusu olan bir iş yok. Olmayan bir iş ileride olabilir varsayımıyla bize suç isnat ediliyor. Olmayan bir iş için biz burada sorgulanıyoruz. Rüşvet anlaşması yok. İhale yok. İrtikap yok. O zaman suç da yok. İzah ettiğim hususları ve çelişkileri, takdir ve vicdanınıza bırakarak savunmamı sonlandırırken beraatımı istiyorum." dedi.

Savcılığın mütalaasında hapisle cezalandırılmaları istenen bazı tutuksuz sanıklar da savunmalarında beraatlerine karar verilmesini istedi.

Mütalaada beraatleri öngörülen bazı tutuksuz sanıklar ise bu yönde karar verilmesini talep etti.

Sanıkların ardından söz alan avukatları da beraat talebinde bulundu.

Duruşma, sanıkların savunmalarıyla devam edilmek üzere yarına ertelendi.

Davada toplam 119 sanığın mütalaaya karşı savunması alınmış oldu.

Kaynak: AA

Politika, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Belediye Başkanları Rüşvet Davasında Savunma Yaptı - Son Dakika

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