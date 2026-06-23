Belediye Başkanları Suç Davasında Erteleme

Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne ilişkin 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu, 7'si tutuklu 200 sanığın yargılandığı davanın 37. duruşması sona erdi.
İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesince Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda yapılan duruşmada, tutuksuz sanıklar ve avukatlarının cumhuriyet savcısının esas hakkındaki mütalaasına karşı savunmaları alındı.
Tutuksuz sanıklardan Beşiktaş Belediyesi Başkan Yardımcısı Ozan İş savunmasında, kamu görevlerinde her şeyin imzayla başlayıp imzayla sonuçlandığını belirtti.
Hakkındaki rüşvet iddiasının hiçbir somut delile dayanmadığını savunan İş, beraat talebinde bulundu.
Diğer tutuksuz sanıklar da haklarındaki suçlamaları kabul etmediklerini söyleyerek beraatlerini istediler.
Duruşma, sanıkların cumhuriyet savcısının esas hakkındaki mütalaasına karşı savunmalarının alınmasına devam edilmek üzere yarına ertelendi.
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