Belediye Meclis Üyesi İfadesinde İddialarda Bulundu - Son Dakika
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Belediye Meclis Üyesi İfadesinde İddialarda Bulundu

06.07.2026 13:25
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Cihan Tutal, davada Ali Sarıyıldız'ın kendisini kandırdığını, 1 milyon TL'nin aklama amaçlı alındığını savundu.

BELEDİYE MECLİS ÜYESİ TUTAL: BENİ KANDIRDI

Bolu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan'ın da aralarında bulunduğu 6'sı tutuklu 19 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşmasında, sanıkların savunmaları alındı. Tutuklu sanık belediye meclis üyesi Cihan Tutal, BOLSEV Yönetim Kurulu üyesi Ali Sarıyıldız'ın kendisini kandırdığını savunarak, "Nazım Güzel, Ali Sarıyıldız'a elden 1 milyon TL vermiş, soruşturma başlayınca geri iadesini istemiş. Sarıyıldız, Güzel'den çocuklara burs vermek amacıyla 1 milyon TL alındığını söyledi bana. Ali Sarıyıldız benim üzerimden parayı aklamaya çalıştı. Ben suçsuz ve masumum, istismara uğradığımı düşünüyorum. Bu olayda Nazım Güzel de ifadelerinde benim suçsuz olduğumu ifade etti. Ali Sarıyıldız'dan beni kullandığı, kandırdığı ve istismar ettiği için şikayetçiyim" dedi.

TANJU ÖZCAN: NAZMİ GÜZEL İLE TARTIŞTIK

Tutuklu sanık Tanju Özcan, Tutal'a "Nazım Güzel'in belediyede, görüşme sırasında kendisi orada mıydı" diye sordu. Tutal da Özcan ile birlikte bu görüşmeye katıldığını ifade etti. Bunun üzerine Özcan, görüşme sırasında onaylanmayan proje nedeniyle Nazmi Güzel ile tartışma yaşadığını, vakıf için verdiği paranın geri iade edilmesi için kendisinden IBAN istediklerini ve İBAN numarasını Ali Sarıyıldız'a vermesi gerektiğini belirttiğini söyledi.

'BEN 1 MİLYON TL'Yİ ELDEN ALDIM, SÜLEYMAN CAN'A VERDİK'

Belediye meclis üyesi ve BOLSEV Yönetim Kurulu Üyesi Ali Sarıyıldız ise Tanju Özcan'ın kendisini arayarak Nazmi Güzel'in kendisini arayacağını ve reklam vereceğini söylediğini ifade ederek, "Bize 2,5 milyon TL bağışta bulunacağını söyledi. Ben 1 milyon TL'yi elden Nazmi Güzel'den nakit alarak Başkan Yardımcısı Süleyman Can'a verdik. 1,5 milyon TL'lik çeki de kendi ofisinde bana teslim etti. Reklam sözleşmesi olmadığı için ben vakıfa avans olarak kaydettirdim. Cihan Tutal ev hapsindeyken bana, eve ziyarete geldi. Kendisine '1 milyon TL'yi Süleyman Can aldı, bu iş bana kalır' dedim. Ben Tutal'dan bu işin çözülmesini istedim" dedi.

'VAKIFLA İLGİLİ HİÇBİR GÖREVİM YOK'

Tutuklu belediye başkan yardımcısı Süleyman Can da süreç içerisinde kendisine atılan suçlamaları kabul etmediğini ve paranın kendisine teslim edilmediğini savunarak, "Ben neden buradayım diye düşünüyorum, mağdurum. Vakıfla ilgili hiçbir görevim yoktur. Bugüne kadar hiçbir imza atmadım. Vakfın amacı çocuk okutmak ve eş dost arkadaşlarımıza vakıfa destek olmalarını istedim. Bu 1 milyon TL parayı ben almadım" diye konuştu. Sanık avukatlarının savunmalarının ardından duruşmaya öğle arası verildi.

Mutlu YUCA-Zübeyde ÖZMEN/BOLU,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Belediye, Politika, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Belediye Meclis Üyesi İfadesinde İddialarda Bulundu - Son Dakika

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