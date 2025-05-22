Belediye Personeli Çocukları Tazyikli Su ile Serinletti

Çocukların yüzünü belediye personelleri güldürdü

Kavurucu sıcağa tazyikli su

ADIYAMAN - Hava sıcaklıklarının etkili olduğu Adıyaman'da, parkta oyun oynayarak sıcaktan bunalan çocukları belediye personelleri tazyikli suyla serinletti.

Adıyaman merkez Sümerevler Mahallesi eski Besni Caddesi üzerinde bulunan bir parkta oyun oynayan yaşı küçük çocuklar sıcak havanın etkisinden bunalarak parkta yer alan ağaçları tankerdeki suyla sulamaya çalışan belediye personellerinden kendilerini serinletmelerini istedi.

Sıcaktan etkilenen küçük çocukların talebini geri çevirmeyen belediye personelleri çocukları suyla ıslatarak serinletti. Tazyikli suyla çocukları serinleten belediye personelleri çocukların yüzünü güldürdü. Hem ağaçları sulayan hem parktaki çocukları serinleten belediye personelleri daha sonra parktan ayrıldı.

Oldukça güzel zaman geçirdiklerini söyleyen çocuklar ise, sıcaktan dolayı bunaldıklarını ve suyla birlikte serinleyerek eğlendiklerini dile getirdi.