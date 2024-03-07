Belen\'de uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonunda 20 bin hap ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı

TOBB İzmir Kadın Girişimciler Kurulu, Urla'da Sergi Açtı

İzmir Ticaret Borsası tarafından yürütülen TOBB İzmir Kadın Girişimciler Kurulu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında Urla'da bir sergi açtı. Urla Belediyesi ARYOM Kültür Merkezi'nde 1 ay boyunca açık kalacak sergide 33 sanatçının eserleri sergilenecek. Serginin açılışında konuşan Urla Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Gözlet, kadın girişimcileri ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirtti. Projenin amacı ise sanatçıların teknolojik gelişmelerden haberdar olmaları, ürünlerini ulusal ve uluslararası arenaya taşımalarına yardımcı olmak ve networklerini genişletmek olarak açıklandı.