Belen'de Ormanlık Alanda Cinayet

Hatay'ın Belen ilçesinde bir kişi, ormanlık alanda bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.
Müftüler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda ceset olduğunu gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin incelemesinde bıçaklanarak öldürüldüğü belirlenen Ali Altıngöz'ün (53) cesedi, otopsi için İskenderun Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
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