Belgorod'a İHA Saldırısı: 1 Ölü, 5 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Belgorod'a İHA Saldırısı: 1 Ölü, 5 Yaralı

Belgorod\'a İHA Saldırısı: 1 Ölü, 5 Yaralı
21.09.2025 23:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya'nın Belgorod Bölgesi'nde Ukrayna ordusunun İHA saldırısında 1 kişi hayatını kaybetti, 5 yaralı.

Rusya'nın Belgorod Bölge Valisi Vyaçeslav Gladkov, Ukrayna ordusunun bölgeye yönelik insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Ateşkes girişimlerinin sonuçlanmadığı Rusya-Ukrayna hattında çatışmalar devam ediyor. Son olarak Ukrayna Rusya'ya İHA saldırısı düzenledi.

UKRAYNA SALDIRISINDA BİLANÇO AĞIR

Rusya'nın Belgorod Bölge Valisi Vyaçeslav Gladkov, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun Belgorod bölgesine İHA'larla saldırı düzenlediğini belirtti. İHA'ların bölgenin çeşitli yerlerini vurduğunu kaydeden Gladkov, "Saldırı sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Yaralılara tıbbi destek sağlanıyor." ifadesini kullandı.

KIRIM VE ZAPORJİYA'YA SALDIRI

Rusya tarafından yasa dışı ilhak edilen Kırım'ın sözde yönetim başkanı Sergey Aksyonov da Ukrayna ordusunun Kırım'a yönelik saldırı düzenlediğini belirtti.

Olay yerinde ilgili servislerin çalışmaları sürdürdüğünü aktaran Aksyonov, "Saldırıda 15 kişi yaralandı. Ölen de var. Ölü sayısı belirleniyor." ifadesini kullandı.

Rusya'nın ilhak ettiği Zaporijya bölgesinin sözde valisi Yevgeniy Balitskiy de Ukrayna ordusunun bölgeye yönelik topçularla düzenlediği saldırıda 1 kişinin yaşamını yitirdiğini, 1 çocuk dahil 14 kişinin yaralandığını açıkladı.

Kaynak: AA

Zaporijya, Güvenlik, Politika, Ukrayna, Güncel, Dünya, Kırım, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Belgorod'a İHA Saldırısı: 1 Ölü, 5 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
’Altın damlayan ağaç’ olarak biliniyor, sahibine servet kazandırıyor 'Altın damlayan ağaç' olarak biliniyor, sahibine servet kazandırıyor
Galatasaray taraftarını ikiye bölen görüntü Galatasaray taraftarını ikiye bölen görüntü
Doğum günü hediyesi hayatını altüst etti Şimdi tek bir hayali var Doğum günü hediyesi hayatını altüst etti! Şimdi tek bir hayali var
Hayatı kabusa döndü ’Önemli değil’ deyip erteledi, konuşamaz hale geldi Hayatı kabusa döndü! 'Önemli değil' deyip erteledi, konuşamaz hale geldi
Denizi olmayan ilde balıkçılıktan aylık 200 bin TL kazanıyor Denizi olmayan ilde balıkçılıktan aylık 200 bin TL kazanıyor
Kapadokya’da milyonlarca yıllık peribacası yıkıldı Kapadokya'da milyonlarca yıllık peribacası yıkıldı

22:31
Dursun Özbek’ten Sadettin Saran’a telefon
Dursun Özbek'ten Sadettin Saran'a telefon
22:24
3 ülkenin ardından Portekiz de Filistin devletini resmen tanıdı
3 ülkenin ardından Portekiz de Filistin devletini resmen tanıdı
22:00
10 kişilik Kasımpaşa’dan Fenerbahçe’ye çelme
10 kişilik Kasımpaşa'dan Fenerbahçe'ye çelme
21:11
Fenerbahçe’nin yeni başkanı Sadettin Saran: Kutlama yapmayacağız
Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran: Kutlama yapmayacağız
21:07
Seçimi kaybeden Ali Koç’tan ilk sözler
Seçimi kaybeden Ali Koç'tan ilk sözler
20:53
Seçimin sonucunu öğrenen Fenerbahçe taraftarı bakın ne yaptı
Seçimin sonucunu öğrenen Fenerbahçe taraftarı bakın ne yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2025 23:30:26. #7.11#
SON DAKİKA: Belgorod'a İHA Saldırısı: 1 Ölü, 5 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.