Belucistan'da 83 Militan Etkisiz Hale Getirildi - Son Dakika
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Belucistan'da 83 Militan Etkisiz Hale Getirildi

14.07.2026 12:43
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Pakistan'ın Belucistan eyaletinde devam eden operasyonda 83 militan etkisiz hale getirildi.

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde devam eden operasyonda, etkisiz hale getirilen militan sayısının 83'e yükseldiği bildirildi.

Pakistan devlet televizyonu PTV News'in güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Belucistan'da devam eden Şaban Operasyonu kapsamında 4 militan öldürüldü.

Güvenlik kaynakları, hava ve kara operasyonlarında etkisiz hale getirilen militan sayısının 83'e ulaştığını belirtti.

Operasyonların "son militan etkisiz hale getirilene kadar" süreceğine işaret eden güvenlik kaynakları, 5 Temmuz'dan bu yana Şaban Operasyonu ve istihbarata dayalı diğer operasyonlarda etkisiz hale getirilen toplam militan sayısının ise 121 olduğunu vurguladı.

Şaban Operasyonu, Belucistan'ın Ziarat bölgesinde polis noktasına düzenlenen ve 27 polisin kaçırılarak öldürüldüğü saldırının ardından misilleme olarak başlatılmıştı.

Pakistan'ın terör sorunu

Pakistan'da silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.

Her iki eyalette de Peştun ve Beluç etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor.

İslamabad, Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken, Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Belucistan'da ise Belucistan Kurtuluş Ordusunun (BLA) saldırıları ön plana çıkıyor. BLA, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluç halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Belucistan'da 83 Militan Etkisiz Hale Getirildi - Son Dakika

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