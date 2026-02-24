Belucistan'da Kanlı Çatışmalar: 8 Ölü - Son Dakika
Belucistan'da Kanlı Çatışmalar: 8 Ölü

24.02.2026 11:28
Pakistan'ın Belucistan eyaletinde motosikletli saldırganlar ve güvenlik güçleriyle çatışma sonucu 8 kişi hayatını kaybetti.

Pakistan'ın Belucistan eyaletinin Panjgur bölgesinde meydana gelen iki ayrı olayda, 8 kişi hayatını kaybetti.

Dawn gazetesinin haberine göre, Panjgur bölgesinde motosikletli saldırganlar, yoldan geçen iki araca ateş açtı.

Araçlardakilerin karşılık vermesi üzerine, taraflar arasında kısa süreli çatışma çıktı.

Çatışmanın ardından araçlarda bulunan 6 kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi. Saldırganlar, iki aracı da ateşe verdikten sonra olay yerinden kaçtı.

Diğer olayda yetkililer, Panjgur'un İran sınırına yakın bir bölgesinde güvenlik güçlerinin iki araca "dur" ihtarında bulunduğunu belirtti.

Araçlardan birinin şoförünün, ihtara uymayarak kaçmaya çalışması üzerine güvenlik görevlileri ateş açtı. Olayda 2 Afgan kadın öldü.

Pakistanlı yetkililer, araçlardaki kişilerin Pakistan'a yasa dışı yollarla giren Afgan uyruklu göçmenler olduğunu açıkladı.

-? ?Pakistan'ın terör sorunu

Pakistan'da silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.

Her iki eyalette de Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik saldırılar düzenliyor.

İslamabad, Pakistan Talibanının (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Belucistan'da ise Belucistan Kurtuluş Ordusunun (BLA) saldırıları ön plana çıkıyor. BLA, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluc halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Yerel Haberler, Pakistan, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
