Belucistan'da Mayın Patlaması: 1 Ölü, 18 Yaralı - Son Dakika
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Belucistan'da Mayın Patlaması: 1 Ölü, 18 Yaralı

Belucistan\'da Mayın Patlaması: 1 Ölü, 18 Yaralı

Pakistan'ın güneybatısındaki Belucistan eyaletinde meydana gelen iki ayrı mayın patlamasında bir kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı. Patlamaların biri kamyonetin vadiden geçtiği sırada, diğeri ise olay yeri incelemesi esnasında gerçekleşti. Henüz saldırıyı üstlenen olmadı. Pakistan Çatışma ve Güvenlik Çalışmaları Enstitüsü verilerine göre, nisanda ülke çapındaki militan saldırılarında 70 kişi hayatını kaybetti. Bu yılın ilk çeyreğinde ise 323 saldırıda 324 kişi yaşamını yitirdi.

02.05.2024 16:07
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Pakistan'ın güneybatısındaki Belucistan eyaletinde iki kara mayınının infilak etmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı.

Polis, mayınlardan birinin Duki ilçesinde kamyonetin vadiden geçtiği sırada, diğerinin ise aynı bölgede olay yeri incelemesi esnasında patladığını açıkladı.

Patlamalarda bir kişinin öldüğü, 18 kişinin yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Pakistan Çatışma ve Güvenlik Çalışmaları Enstitüsü verilerine göre, nisanda militanların ülke çapındaki saldırıları sonucu 70 kişi yaşamını yitirdi. Bu yılın ilk çeyreğinde ise ülke genelinde militanlarca düzenlenen 323 saldırıda 324 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

Pakistan, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

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