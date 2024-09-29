Belucistan'da Silahlı Saldırı: 7 İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Belucistan'da Silahlı Saldırı: 7 İşçi Hayatını Kaybetti

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde inşaat işçilerine düzenlenen saldırıda 7 kişi öldü, bir kişi yaralandı.

29.09.2024 18:16
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Pakistan'ın güneybatısındaki Belucistan eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 7 inşaat işçisi hayatını kaybetti.

Pakistan medyasına göre, Panjgur ilçesinde kimlikleri belirsiz silahlı saldırganlar, dün gece inşatta çalışan işçilere ateş açtı.

Emniyetten yapılan açıklamada, saldırıda 7 işçinin yaşamını yitirdiği, bir kişinin yaralandığı bildirildi.

Saldırıya uğrayan işçilerin tamamının çalışmak için Pencap vilayetinden Panjgur'a geldikleri kaydedildi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmazken güvenlik güçleri, faillerin Belucistan eyaletinde faaliyet gösteren ayrılıkçı gruplara mensup olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Öte yandan, güvenlik güçleri saldırganların yakalanması amacıyla operasyon başlattı.

Belucistan eyaletinin Musalhel ilçesinde geçen ay silahlı kişiler, Pencap'tan çalışmaya gelenleri otobüs ve kamyonlardan indirerek üzerlerine ateş açmış, saldırıda 23 kişi yaşamını yitirmişti.

Pakistan'da terör saldırıları artış gösterdi

Pakistan'da son yıllarda terör saldırıları artış gösterdi.

Saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.

Her iki eyalette de Peştun ve Beluc etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor.

İslamabad, Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken Afganistan yönetimi ise bu iddiaları reddediyor.

Öte yandan, Belucistan'da Belucistan Kurtuluş Ordusu'nun (BLA) saldırıları göze çarpıyor. BLA, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluç halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.

BLA, Belucistan'da güvenlik güçlerinin yanı sıra diğer bölgelerden çalışmaya gelen işçiler ve bölgede faaliyet gösteren şirketlere de saldırılar düzenliyor.

Kaynak: AA

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