Belucistan'da Tren Saldırısı: 16 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

KETTA, 12 Mart (Xinhua) -- Pakistan'ın Belucistan eyaletinde yaşanan tren saldırısının ardından Ketta kenti yakınlarında tedavi gören yaralı bir kişi, 11 Mart 2025.

Pakistanlı güvenlik kaynakları, Pakistan'ın güneybatısındaki Belucistan eyaletinin Kacchi bölgesinde, salı günü meydana gelen ve içinde yaklaşık 450 yolcunun bulunduğu trene yönelik saldırının ardından rehineleri kurtarmak için operasyon düzenlendiğini belirtti. Kaynaklar operasyonda en az 16 "teröristin" etkisiz hale getirildiğini açıkladı. (Fotoğraf: Str/Xinhua)