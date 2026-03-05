Belük Apartmanı Ruhsatsız İnşa Edildi!

ADANA'da depremde yıkılan 10 kişinin hayatını kaybettiği 14 katlı Belük Apartmanı A Blok ile ilgili davaya sunulan bilirkişi raporunda, binanın ruhsatsız inşa edildiği belirtildi.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat 2023'te 7.7 büyüklüğündeki depremde ağır hasar alan Adana'nın Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'ndeki Belük Apartmanı A Blok, 9 saat sonra meydana gelen Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğünde yıkıldı. Enkaz altında kalan 10 kişi yaşamını yitirdi.

Adana 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde apartmanın inşaat mühendisi Abdullah Y. ile geçmişte Seyhan Belediyesinde görev yapan imar müdürü Alim E., müdür yardımcısı Sitare K., iskan komisyonu üyesi Can M.E., büro personeli Abdullah S., mimar Fatoş S., inşaat mühendisi Füsun G. ve elektrik mühendisi Halil Y.'nin 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan 7 yıl 6 aydan, 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle tutuksuz yargılandığı davanın dosyasına, Konya Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden 6 akademisyenin hazırladığı 68 sayfalık yeni bilirkişi raporu eklendi.

Raporda, proje ve haritalama uygulaması Google Earth'ten elde edilen görüntülerin birlikte incelenmesi sonucu bazı kolonların lokasyon ve boyut açısından uyumsuz olduğunun tespit edildiği vurgulandı. Belük Apartmanı A Blok'un 1975 deprem yönetmeliği kapsamına girdiğinin anlatıldığı raporda, "Yapı sahibi Süleyman Belük'ün Seyhan Belediyesine yapı kullanma izni düzenlenmesi talebiyle başvuruda bulunduğu, belediyenin bu dilekçeye 2 yıl sonra verdiği cevapta 'Söz konusu parsel üzerindeki binanızla ilgili işlemlerde eksiklikler görülmüştür' ifadesine yer verilerek başvurunun mevcut haliyle işlem görmeyeceği bildirilmiş ancak yazı ekinde eksikliklerin nitelik ve kapsamına ilişkin ayrıntılı bir teknik açıklamaya yer verilmemiştir" ifadelerine yer verildi.

Binanın ruhsatsız inşa edildiği ifade edilen raporda, şöyle denildi:

"Belük Apartmanı A Blok için düzenlenen yapı kullanma belgesinde inşaatın bitim tarihinin 8 Aralık 1999 olarak belirtildiği, bu tarih dikkate alındığında yapının ruhsat geçerlilik süresi olan 25 Aralık 1992-25 Aralık 1997 döneminde inşaatın tamamlanamadığı, dolayısıyla 25 Aralık 1997 sonrasında yapının ruhsatsız konuma düştüğü anlaşılmaktadır. Bu durumda, 25 Aralık 1997-8 Aralık 1999 arasında yapının yeniden ruhsatlandırılması gerekirken söz konusu işlem yapılmadan inşa faaliyetinin devam ettiği ve bu süre zarfında yapının ruhsatsız olarak inşa edildiği değerlendirilmektedir. Belük Apartmanı A Blok bakımından bu dönem için geçerli bir ruhsatın bulunmadığı tespit edilmiştir."