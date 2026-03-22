Ben-Gvir'e Arad'da büyük protesto
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ben-Gvir'e Arad'da büyük protesto

22.03.2026 12:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'in Arad kentinde aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir, İran füze saldırısı sonrası protesto edildi.

TEL İsrail'in güneyindeki Arad kentinde İran füzesinin isabet ettiği bölgeyi ziyaret eden aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, "Yahudi Nazi!", "Sadece ölüm saçıyorsun!" tepkileriyle karşılandı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Arad sakini bir kadının aşırı sağcı Ben-Gvir'e "Sen bir Yahudi Nazisin. Sadece ölüm saçıyorsun! Burada ne işin var? Kasabamdan defol git." diye bağırarak tepki gösterdiği görüldü.

İsrail kabinesinde İran'a başlatılan saldırıların en ateşli destekçilerinden Ben-Gvir'in derhal kentten "defolup gitmesini" isteyen kadın, "Tüm bu ölümlerden sen sorumlusun!" şeklinde bağırdı. Çevredekiler de kadına destek olarak Ben-Gvir'in kenti terketmesini istedi.

Ben-Gvir'in gece saatlerinde gittiği Arad kentinde İran misillemesi nedeniyle İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı, 84 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Kızıl Davud Yıldızı açıklamasında, hastaneye kaldırılan 84 yaralıdan 10'unun durumunun ağır, 19'unun orta ve 55'inin hafif olduğu belirtilirken, 4 kişinin de panik nedeniyle tedaviye alındığı kaydedilmişti.

İran'ın İsrail'in güneyine dün gece dalgalar halinde düzenlediği misillemelerde çok sayıda bölgeye füze parçaları düşmüştü.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, İsrail, İran, Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2026 13:56:08. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.