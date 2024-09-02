Eşi İçin Bunalıma Giren Adam, Evi Havaya Uçurmayı Planladı - Son Dakika
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Eşi İçin Bunalıma Giren Adam, Evi Havaya Uçurmayı Planladı

Eşi İçin Bunalıma Giren Adam, Evi Havaya Uçurmayı Planladı

Çorum'da, eşi evi terk eden Ali Rıza G., bunalım nedeniyle mahalleyi havaya uçurmakla tehdit etti. İnceleme sonucu, aracına bomba yerine benzin yerleştirdiği ve evde benzin döktüğü tespit edildi. İkna çabalarının ardından gözaltına alınan şüpheli, eşine duyduğu aşırı sevgi nedeniyle böyle bir girişimde bulunduğunu açıkladı.

02.09.2024 22:39
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'BENİM TEK DERDİM EŞİME KAVUŞMAKTI'

Çorum'da, eşi evi terk edince bunalıma giren ve mahalleyi havaya uçurmakla tehdit eden Ali Rıza G.'nin evinde inceleme yapıldı. Bir çocuk babası Ali Rıza G.'nin aracına bomba değil, iki bidon dolusu benzin yerleştirdiği, pamuk ipi ile sarıp evinin balkonuna ipi uzattığı, ateşledikten sonra da arabasını havaya uçurmayı planladığı ortaya çıktı. Ayrıca evdeki doğal gazı açıp, tüm bidon ve pet şişeleri benzinle doldurup yatak odası dahil olmak üzere odalara benzin döktüğü tespit edildi. Yaklaşık üç saat süren ikna çabaları sonrası gözaltına alınan şüpheli ifadesinde, böyle bir girişimde bulunmasının tek nedeninin eşine düşkünlüğünden kaynaklandığını söyleyerek, "Benim tek derdim çok sevdiğim eşime kavuşmak. Ben onsuz asla yaşayamam" dedi.

Yusuf ÇINAR/ ÇORUM,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Eşi İçin Bunalıma Giren Adam, Evi Havaya Uçurmayı Planladı - Son Dakika

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