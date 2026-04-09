Üye Girişi
Son Dakika Logo

Benin'de Cumhurbaşkanlığı Seçimleri

09.04.2026 10:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Benin'de seçimler 12 Nisan'da başlayacak, Cumhurbaşkanı Talon'un halefine muhalefet adayı var.

Benin'de halk, 12 Nisan'da mevcut lider Patrice Talon'un yerine yeni cumhurbaşkanını seçmek üzere sandık başına gidecek.

İlk turu 12 Nisan'da gerçekleştirilecek seçimlerde oyların en az yüzde 50'sini alan bir aday olmazsa 10 Mayıs'ta en çok oy alan iki aday arasında ikinci tur seçimleri yapılacak.

Seçimlerde Cumhurbaşkanı Talon'un belirlediği halefi Romuald Wadagni'nin rakibi, tek muhalefet adayı Paul Hounkpe olacak.

Muhalefet, ocak ayındaki genel seçimlerde sandalye kazanmak için gerekli olan yüzde 20'lik seçim barajını aşamadığından muhalefet partisi Demokratların lideri Renaud Agbodjo, yeterli sayıda milletvekili desteği sağlanamadığı gerekçesiyle seçimden menedildi.

Seçimde yaklaşık 8 milyon kişi oy kullanacak.

Genel seçimler

Benin'de 11 Ocak'ta yapılan parlamento seçimlerinde Cumhurbaşkanı Patrice Talon'u destekleyen partiler İlerici Birlik Yenilenmesi ve Cumhuriyetçi Blok, meclisteki 109 sandalyenin tamamını kazanmıştı.

Oyların yaklaşık yüzde 16'sını alan ana muhalefet partisi Demokratlar, barajı aşamamıştı.

Yeni seçim yasasına göre, bir partinin sandalye dağılımına hak kazanabilmesi için ulusal oyların yüzde 20'sini alması gerekiyor.

Kaynak: AA

Cumhurbaşkanlığı Seçimleri, Yerel Haberler, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2026 10:43:21. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.