Benin'de Cumhurbaşkanlığı Seçimleri

Benin'de halk, 12 Nisan'da mevcut lider Patrice Talon'un yerine yeni cumhurbaşkanını seçmek üzere sandık başına gidecek.

İlk turu 12 Nisan'da gerçekleştirilecek seçimlerde oyların en az yüzde 50'sini alan bir aday olmazsa 10 Mayıs'ta en çok oy alan iki aday arasında ikinci tur seçimleri yapılacak.

Seçimlerde Cumhurbaşkanı Talon'un belirlediği halefi Romuald Wadagni'nin rakibi, tek muhalefet adayı Paul Hounkpe olacak.

Muhalefet, ocak ayındaki genel seçimlerde sandalye kazanmak için gerekli olan yüzde 20'lik seçim barajını aşamadığından muhalefet partisi Demokratların lideri Renaud Agbodjo, yeterli sayıda milletvekili desteği sağlanamadığı gerekçesiyle seçimden menedildi.

Seçimde yaklaşık 8 milyon kişi oy kullanacak.

Genel seçimler

Benin'de 11 Ocak'ta yapılan parlamento seçimlerinde Cumhurbaşkanı Patrice Talon'u destekleyen partiler İlerici Birlik Yenilenmesi ve Cumhuriyetçi Blok, meclisteki 109 sandalyenin tamamını kazanmıştı.

Oyların yaklaşık yüzde 16'sını alan ana muhalefet partisi Demokratlar, barajı aşamamıştı.

Yeni seçim yasasına göre, bir partinin sandalye dağılımına hak kazanabilmesi için ulusal oyların yüzde 20'sini alması gerekiyor.