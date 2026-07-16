Berdimuhamedov, Gürcistan'da İş Forumuna Katıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Berdimuhamedov, Gürcistan'da İş Forumuna Katıldı

16.07.2026 19:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkmenistan Cumhurbaşkanı Berdimuhamedov, Gürcistan'da Kavelaşvili ile görüşerek işbirliğini artırdı.

Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov, Tiflis'te Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelaşvili ile bir araya geldi.

Resmi temaslarda bulunmak için Tiflis'e gelen Berdimuhamedov, Gürcistan Cumhurbaşkanı Kavelaşvili tarafından resmi törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı önünde düzenlenen törenin ardından liderler, baş başa görüşerek iki ülke arasındaki ilişkileri ele aldı.

Kavelaşvili, ikili görüşmede, ülkesinin toprak bütünlüğü ve egemenliğine sağladığı desteklerinden dolayı Berdimuhamedov'a teşekkür etti.

Gürcistan-Türkmenistan İş Forumu düzenlendi

Berdimuhamedov, Kavelaşvili ile görüşmesinin ardından Tiflis'te gerçekleşen Gürcistan-Türkmenistan İş Forumu'na katılarak, Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze ile bir araya geldi.

Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov, buradaki konuşmasında, iki ülkenin iş dünyaları arasındaki ilişkilerin daha da geliştirilmesi gerektiğini söyledi.

Özel sektörün, ülkelerin altyapı çalışmalarında yer almasının önemli olduğunu vurgulayan Berdimuhamedov, "Bugün, ülkelerimizin birbirine daha da yakınlaşması ve kamu ile özel sektör arasındaki ortaklığın başarılı şekilde gelişmesi için Gürcistan'da, Karadeniz kıyısında bir Türkmenistan terminalinin varlığından bahsediyoruz." ifadesini kullandı.

Berdimuhamedov, Türkmenistan ile Gürcü girişimciler arasındaki işbirliğinin tüm taraflar için faydalı olacağına inandığının altını çizerek, "Bu durum, ülkelerimizin inşaat, tarım ve diğer sektörlerinin gelişimine katkıda bulunacak projeler, planlar ve girişimlerde kendini gösterecek." dedi.

"BTK demir yolu hattındaki yük trafiği de yaklaşık 6 katına çıktı"

Gürcistan Başbakanı Kobakhidze de Berdimuhamedov'un Gürcistan'a gelmesinden dolayı memnuniyet duyduklarını söyledi.

Kobakhidze, Gürcistan ve Türkmenistan'ın güvenilir ticaret ortak olduğunu belirterek, "Geçtiğimiz yıl, ülkelerimiz arasındaki ticaret hacmi yüzde 26 artarak 100 milyon doları aştı." dedi.

Orta Koridor'un rekabetini artırmak için ülkesindeki altyapı çalışmalarını yoğun şekilde sürdürdüklerini aktaran Kobakhidze, "2025'te Gürcistan üzerinden Orta Koridor'un konteyner taşımacılığı hacmi yüzde 33 artarken, Bakü-Tiflis-Kars (BTK) demir yolu hattındaki yük trafiği de yaklaşık 6 katına çıktı." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Dış Politika, Türkmenistan, Gürcistan, Diplomasi, Politika, Ekonomi, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Berdimuhamedov, Gürcistan'da İş Forumuna Katıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Haluk Levent’in tutuklandığı soruşturmada savcılıktan yeni tespitler Sevk yazısı ortaya çıktı Haluk Levent'in tutuklandığı soruşturmada savcılıktan yeni tespitler! Sevk yazısı ortaya çıktı
15 Temmuz’un 10. yılında 1500 dronlu ışık gösterisi 15 Temmuz'un 10. yılında 1500 dronlu ışık gösterisi
902’de inanılmaz son Arjantin geriden gelip İngiltere’yi devirerek finale çıktı 90+2'de inanılmaz son! Arjantin geriden gelip İngiltere'yi devirerek finale çıktı
İmralı Heyeti ve Efkan Ala çerçeve yasayı görüştü İmralı Heyeti ve Efkan Ala çerçeve yasayı görüştü
ABD Başkan Yardımcısı Vance’ten Epstein itirafı: İsrail derin devletiyle en üst düzeyde bağları vardı ABD Başkan Yardımcısı Vance'ten Epstein itirafı: İsrail derin devletiyle en üst düzeyde bağları vardı
15 Temmuz’un 10. yılında ülke genelindeki tüm camilerde eş zamanlı olarak sela okundu 15 Temmuz'un 10. yılında ülke genelindeki tüm camilerde eş zamanlı olarak sela okundu

20:48
Levent Üzümcü hakkında ev hapsi kararı
Levent Üzümcü hakkında ev hapsi kararı
20:41
Trump, dünya kupası finaline katılacak
Trump, dünya kupası finaline katılacak
18:48
Kayıp ihbarı yapılan babanın cesedinin parçalanmış halde bulunmasına ilişkin oğlu tutuklandı
Kayıp ihbarı yapılan babanın cesedinin parçalanmış halde bulunmasına ilişkin oğlu tutuklandı
18:42
ABD, Keşm Adası’nı vurdu
ABD, Keşm Adası'nı vurdu
17:31
CHP’de 8 il başkanı daha görevden alındı
CHP’de 8 il başkanı daha görevden alındı
16:27
AHBAP Derneği’nin ve şüphelilerin mal varlıklarına tedbiren el konuldu
AHBAP Derneği'nin ve şüphelilerin mal varlıklarına tedbiren el konuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2026 21:42:20. #7.13#
SON DAKİKA: Berdimuhamedov, Gürcistan'da İş Forumuna Katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.