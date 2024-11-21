Beren Su Bolat'ın Ölümü Davası 18 Aralık'ta

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Ankara'nın Sincan ilçesinde ortaokul öğrencisi Beren Su Bolat'ın asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin, haklarında 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle dava açılan 4 sanık, 18 Aralık'ta hakim karşısına çıkacak.

Ankara Batı 5. Ağır Ceza Mahkemesi, Bolat'ın hayatını kaybettiği kazaya ilişkin Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame üzerindeki incelemesini tamamladı.

Mahkeme, sanıkların "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan yargılanacağı davanın ilk duruşmasının 18 Aralık'ta görülmesini kararlaştırdı.

İddianameden

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 23 Temmuz'da Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bir apartmanın asansöründe Beren Su Bolat ile Turan Efe Doğan'ın mahsur kaldığı, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin kurtarma çalışması sırasında Bolat'ın asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybettiği, Doğan'ın ise kurtarma faaliyeti esnasında yaralandığı anlatılıyor.

Olay anında itfaiye görevlileri sanıklar Bayram Babatürk, Buğra Yalabık ve Ercan Akyıldız'ın kanun ve yönetmelikle düzenlenen kurtarma faaliyetlerine uygun olmayacak şekilde hareket ettikleri ifade edilen iddianamede, 3 sanığın asansörü "güvenli kat" denilen alana indirmedikleri belirtiliyor.

Sanık itfaiye görevlilerinin, kurtarma faaliyeti esnasında gerekli alan tedbirlerini ve tehlikeli durumu kontrol altına almadığı aktarılan iddianamede, sanıkların tehlikeli davranış sergileyerek kazayı önlemek yerine kazaya sebebiyet verdiklerine işaret ediliyor.

Sanık apartman yöneticisi Yılmaz Güney'in ise asansör bakımını zamanında yaptırmaması, kurtarma talimatlarını ilgili kısımlara asmaması ve apartmanda meydana gelen tehlikeli durumlara karşı eğitimli kurtarma personelini görevlendirmediği, sanıkların "bilinçli taksir" ile hareket ettikleri ve "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçunu işledikleri belirtiliyor.

Sanık itfaiye görevlileri Babatürk, Yalabık ve Akyıldız ile apartman yöneticisi Güney'in 3 yıldan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.