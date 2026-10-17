Bergama'da 22 milyon liralık taşkın ve içme suyu yatırımında sona gelindi - Son Dakika
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Bergama'da 22 milyon liralık taşkın ve içme suyu yatırımında sona gelindi

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Bergama\'da 22 milyon liralık taşkın ve içme suyu yatırımında sona gelindi
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İZSU'nun Bergama'da taşkın riskini azaltmak ve içme suyu altyapısını güçlendirmek için yürüttüğü 22 milyon liralık yatırımda sona gelindi. Atatürk Bulvarı'nda 300 metrelik kutu menfez ve 1 kilometrelik içme suyu hattı tamamlandı, ardından asfaltlama yapılacak.

(İZMİR) - İZSU'nun Bergama'da taşkın riskini azaltmak ve içme suyu altyapısını güçlendirmek amacıyla yürüttüğü 22 milyon liralık yatırımda sona gelindi. Atatürk Bulvarı'nda altyapı çalışmalarının ardından asfaltlama yapılacak.

İZSU, Bergama'da taşkın riskini azaltmak ve içme suyu altyapısını yenilemek amacıyla yaklaşık 22 milyon liralık yatırımını sürdürüyor. Atatürk Bulvarı'nda yağmur sularının daha hızlı ve güvenli tahliyesini sağlamak amacıyla inşa edilen 300 metrelik kutu menfezin yapımı tamamlandı. Yeni hatla özellikle Kültür Merkezi ve Millet Bahçesi çevresindeki taşkın riskinin azaltılması, yoğun yağışlarda yaya ve araç ulaşımının olumsuz etkilenmesinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

1 KİLOMETRELİK İÇME SUYU HATTI YENİLENDİ

İZSU ekipleri, ileride yeniden kazı yapılmasının önüne geçmek amacıyla içme suyu hatlarını yağmur suyu altyapısıyla eş zamanlı olarak yeniledi. Proje kapsamında 1 kilometrelik içme suyu hattının yapımı tamamlandı. Yolun diğer şeridindeki yaklaşık 1 kilometrelik hattın da yenilenmesiyle bölgedeki içme suyu altyapısının daha sağlıklı, güvenli ve uzun ömürlü hale getirilmesi hedefleniyor.

ASFALT ÖNCESİ ALTYAPI ÇALIŞMALARI TAMAMLANIYOR

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yol yenileme programı kapsamında yürütülen çalışmalarla, asfalt seriminden önce yağmur suyu ve içme suyu hatlarının tamamlanması amaçlanıyor. Böylece aynı güzergahta yeniden kazı yapılmasının önüne geçilerek kamu kaynaklarının verimli kullanılması ve yurttaşların tekrarlanan çalışmalar nedeniyle mağduriyet yaşamasının önlenmesi hedefleniyor.

Kaynak: ANKA
İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresiAtatürk BulvarıEkonomiGüncelÇevreSon Dakika

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