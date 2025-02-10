Bergama\'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

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İzmir'in Bergama ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Bergama Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imal eden ve ticaretini yapan şüphelilere yönelik baskın düzenledi.

Yapılan aramada buzdolabının altında zulalanmış bir miktar uyuşturucu madde ile hassas terazi ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklanırken, diğeri adli kontrol şartıyla salıverildi.