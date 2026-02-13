Berkay Melikoğlu'nun Katiline Ağırlaştırılmış Müebbet - Son Dakika
Son Dakika Logo
Güncel

Berkay Melikoğlu'nun Katiline Ağırlaştırılmış Müebbet

Berkay Melikoğlu\'nun Katiline Ağırlaştırılmış Müebbet
13.02.2026 17:12
Tokat'ta 17 yaşındaki Berkay Melikoğlu'nu bıçakla öldüren sanık, ağırlaştırılmış müebbet cezası aldı.

Tokat'ın Turhal ilçesinde 17 yaşındaki Berkay Melikoğlu'nu bıçakla öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Zile Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Berkay Melikoğlu'nu öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Ahmet Muhammet Ö, Zile Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada Melikoğlu'nun ailesi ile taraf avukatları da hazır bulundu.

Sanık Ahmet Muhammet Ö, duruşmadaki savunmasında, hakkındaki suçlamaları reddederek beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, Ahmet Muhammet Ö'nün "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

Duruşmanın ardından ailesi, adliye binası önünde üzerinde Berkay Melikoğlu'nun resminin bulunduğu tişört giyerek açıklama yaptı.

Anne Sati Melikoğlu, adaletin tecelli ettiğini belirterek, "Bundan sonra suç işleyeceklere, topluma güzel bir mesaj verildi. Herkes dikkat etsin. Oğlum ve tüm evlatlar için şükür, adalet yerini buldu." ifadelerini kullandı.

Berkay Melikoğlu'nun kardeşi Işıl Melikoğlu da bekledikleri kararın çıktığını dile getirerek, "Ama içim rahat değil, kardeşim geri gelmedi. Bu davanın diğer davalara örnek olmasını istiyoruz." dedi.

Ailenin avukatı Fatih Savaş ise sanığın, kamu düzenine uygun şekilde ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasından memnuniyet duyduklarını kaydetti.

Turhal ilçesinde geçen yıl 3 Mart'ta Berkay Melikoğlu (17), Ahmet Muhammet Ö. ile arasında çıkan kavgada bıçaklanarak öldürülmüştü.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Berkay Melikoğlu'nun Katiline Ağırlaştırılmış Müebbet - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
