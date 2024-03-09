Berlin'de binlerce kişi Gazze'deki soykırımı protesto etti

Almanya'nın başkenti Berlin'de binlerce kişi, Gazze'de soykırımın durması için gösteri yaptı.
Charlottenburg semtinde Kant ve Wilmersdorfer caddelerinin kesiştiği noktada toplanan binlerce kişi daha sonra Kant ve Kürfüstendamm caddeleri üzerinden Nollendorf Platz metro istasyona kadar yürüdü.
Filistin bayrakları taşıyan binlerce kişi, "Tek çözüm işgalin durması", "Soykırımı durdurun", " İsrail'i boykot edin", "Filistin'e özgürlük" ve "Almanya finanse ediyor İsrail bombalıyor" sloganları attı.
Göstericiler üzerinde "Teşekkürler Güney Afrika", "Açlığı silah olarak kullanmak savaş suçudur" ve "Soykırımı durdurun" yazan pankart ve dövizler taşındı.
Gösteriye katılan ve soy ismini vermek istemeyen Tommy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yıllarca Gazze'de çalıştığını belirterek" Gazze Şeridi'nde Birleşmiş Milletler için çalıştım. Bu bir felaket. Enkazların altında binlerce kişi bulunuyor. Bu bir soykırımdır, evet. Bunu açıkça söylemek lazım ve buna karşı dünya toplumunun ayağı kalkması lazım. Ancak bunu yapmıyorlar, çünkü bunun arkasında ABD ve tamamen farklı çıkarlar var. " dedi.
Ham maddelerin bulunduğu Arap bölgesinin kontrol altına alınmak istediğini ifade eden Tommy, "Bunun ardındaki hikaye bu. Bunun arkasında büyük siyasi ve ekonomik çıkarlar yatıyor ve insanların hakları ayaklar altına alınıyor." diye konuştu.
Göstericilerden Andreas May ise İsrail'e tepki göstererek, "Gazze'deki soykırımdan ve Alman hükümetinin bunu silah sağlayarak desteklemesinden dolayı gösteriye katıldım. Almanya, Filistinlilere yardım eden kuruma (UNRWA) yardım yapmayı da durdurdu. Başka yardım kurumlarını destekliyor ancak bunu bir günden diğer güne değiştiremezsiniz. BM yardım kurumları daha iyi bir ağ yapısına sahip." ifadesini kullandı.
Gazze'deki çocukların durumuna işaret eden May "Orada çocuklar açlıktan ölüyor. Orada çocukların organları anestezi yapılmadan kesiliyor. Orada bebeklerin ve çocukların kolları, bacakları anestezi yapılmadan kesiliyor ve dünya bunu izliyor." şeklinde konuştu.
Son Dakika › Güncel › Berlin'de binlerce kişi Gazze'deki soykırımı protesto etti - Son Dakika
Sanatçı Mustafa Ceceli, AK Parti Kemalpaşa Belediye Başkan adayı Galip Atar'ın daveti üzerine Kemalpaşa ilçesinde konser verdi. Ceceli, Kemalpaşa Rekreasyon Alanı'nda düzenlenen etkinlikte sevilen şarkılarını seslendirdi. AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, vatandaşlardan Atar'a destek vermelerini istedi ve 31 Mart'tan sonra daha fazla sosyal ve kültürel etkinliklerin düzenleneceğini belirtti. Başkan adayı Atar ise Kasapoğlu'na ve etkinliğe katılan vatandaşlara teşekkür ederek, ilçeye hizmet etmek için aday olduğunu ifade etti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, deprem bölgesindeki konutlara ilişkin, "440 bin hak sahipliği var. 46 binini bugün itibarıyla teslim etmiş durumdayız. Yani bir yıl gibi bir süre geçti, 46 bin konut teslim edildi.
Bitlis'in Hizan ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Panor Dağı bölgesinde ulaşım güçlükle sağlanıyor. Onlarca araç mahsur kaldı ancak vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Karayolları ekipleri ise yolları açmak için müdahale etti.
Muğla'da faaliyet gösteren Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM), özel yetenekli öğrencilere yönelik olarak kadınlar gününü kutladı. Felsefe öğretmeni Gözde Gürdal tarafından düzenlenen atölyede kadın algısı, bilimde kadınlar STEM ve kız çocukları temaları ele alındı. Etkinlikte uygulamalı STEM etkinlikleri yapılarak katılımcılar keyifli vakit geçirdi. BİLSEM Müdürü Bekir Cevizci, öğretmenin farkındalık oluşturan etkinliği için tebriklerini iletti ve kız çocuklarının STEM alanlarında kariyer yapmalarının önemine vurgu yaptı.
Sarıyer'de meydana gelen trafik kazasında motosikletle ticari taksi çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet alev aldı ve içerisinde bulunan 2 kişi yaralandı. Yangın tüpüyle müdahale edilen motosikletin yanması itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, ticari taksi şoförü ise emniyete götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?