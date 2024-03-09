Berlin'de binlerce kişi Gazze'deki soykırımı protesto etti - Son Dakika
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Berlin'de binlerce kişi Gazze'deki soykırımı protesto etti

Almanya'nın başkenti Berlin'de binlerce kişi, Gazze'de devam eden soykırımın durması için gösteri düzenledi. Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, İsrail'i boykot çağrısı yaparken, Almanya'nın İsrail'i finanse ettiğini ve bombaladığını belirtti. Göstericiler, Birleşmiş Milletler'in Gazze'deki durumu görmezden geldiğini ve çıkarlarının olduğunu ifade etti. Ayrıca, Alman hükümetinin Filistinlilere yardım yapmayı durdurduğu ve çocukların açlık ve işkence altında olduğu vurgulandı.

09.03.2024 23:37  Güncelleme: 23:54
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Almanya'nın başkenti Berlin'de binlerce kişi, Gazze'de soykırımın durması için gösteri yaptı.

Charlottenburg semtinde Kant ve Wilmersdorfer caddelerinin kesiştiği noktada toplanan binlerce kişi daha sonra Kant ve Kürfüstendamm caddeleri üzerinden Nollendorf Platz metro istasyona kadar yürüdü.

Filistin bayrakları taşıyan binlerce kişi, "Tek çözüm işgalin durması", "Soykırımı durdurun", " İsrail'i boykot edin", "Filistin'e özgürlük" ve "Almanya finanse ediyor İsrail bombalıyor" sloganları attı.

Göstericiler üzerinde "Teşekkürler Güney Afrika", "Açlığı silah olarak kullanmak savaş suçudur" ve "Soykırımı durdurun" yazan pankart ve dövizler taşındı.

Gösteriye katılan ve soy ismini vermek istemeyen Tommy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yıllarca Gazze'de çalıştığını belirterek" Gazze Şeridi'nde Birleşmiş Milletler için çalıştım. Bu bir felaket. Enkazların altında binlerce kişi bulunuyor. Bu bir soykırımdır, evet. Bunu açıkça söylemek lazım ve buna karşı dünya toplumunun ayağı kalkması lazım. Ancak bunu yapmıyorlar, çünkü bunun arkasında ABD ve tamamen farklı çıkarlar var. " dedi.

Ham maddelerin bulunduğu Arap bölgesinin kontrol altına alınmak istediğini ifade eden Tommy, "Bunun ardındaki hikaye bu. Bunun arkasında büyük siyasi ve ekonomik çıkarlar yatıyor ve insanların hakları ayaklar altına alınıyor." diye konuştu.

Göstericilerden Andreas May ise İsrail'e tepki göstererek, "Gazze'deki soykırımdan ve Alman hükümetinin bunu silah sağlayarak desteklemesinden dolayı gösteriye katıldım. Almanya, Filistinlilere yardım eden kuruma (UNRWA) yardım yapmayı da durdurdu. Başka yardım kurumlarını destekliyor ancak bunu bir günden diğer güne değiştiremezsiniz. BM yardım kurumları daha iyi bir ağ yapısına sahip." ifadesini kullandı.

Gazze'deki çocukların durumuna işaret eden May "Orada çocuklar açlıktan ölüyor. Orada çocukların organları anestezi yapılmadan kesiliyor. Orada bebeklerin ve çocukların kolları, bacakları anestezi yapılmadan kesiliyor ve dünya bunu izliyor." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Berlin'de binlerce kişi Gazze'deki soykırımı protesto etti - Son Dakika

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