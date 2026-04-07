Berlin'de Ramstein Protestosu

07.04.2026 17:55
75 yaşındaki Ernst Hörmann, Ramstein Hava Üssü'nü protesto etmek için Başbakanlık binasına boya attı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de bir kişi, Alman hükümetinin ABD'ye Ramstein Hava Üssü'nü kullandırmasını protesto etmek amacıyla Başbakanlık binasına kırmızı boya attı.

"Soykırıma Karşı Barışçıl Mücadele (Peacefully Against Genocide)" ve "Yeni Kuşak" adlı grupların, sosyal medya platformundan paylaştığı videoda, bir kişinin Başbakanlık binasının önünde eylem yaparak binanın cephesine kırmızı boya attığı ve ellerini sürdüğü görülüyor.

Paylaşımda, 75 yaşındaki Ernst Hörmann'ın, vicdanının sesini dinleyerek protesto için Munich'ten Berlin'e geldiği belirtilerek, "Orta Doğu'daki saldırı savaşında -İran, Filistin, Lübnan- Almanya'nın suç ortaklığına karşı Başbakanlık binasına kan kırmızısı boya" ifadesini kullandığı aktarıldı.

ABD'nin Almanya'daki Ramstein Hava Üssü'nü kullandığı iddia edilen paylaşımda, "Hükümetimiz, ABD'ye Ramstein üzerinden yasa dışı bir saldırı savaşı yürütmesine izin veriyor. ABD bu nedenle Ramstein'a bombardıman uçakları ve yakıt ikmal uçakları konuşlandırdı. Almanya böylelikle bir kez daha uluslararası hukuku ihlal etme suçu işlemiş oluyor. Başbakan Friedrich Merz'in ellerinde kan var." değerlendirmesinde bulunuldu.

Üzerinde "Merz, savaş suçuna hayır, Ramstein'ı kapat. Eline kan yapıştı. Merz uluslararası hukuku ihlal ediyorsun" yazılı pankart açan Ernst Hörmann, videodaki açıklamasında, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ve Alman Meclisi'nin Bilimsel Hizmet Servisi tarafından yapılan değerlendirmelerde, Amerikalıların ve İsraillilerin saldırı savaşının, uluslararası hukukun bir ihlali olduğunun açıkça ortaya konduğunu belirtti.

Hörmann, "Merz, Ramstein Hava Üssü'nü (kullandırmaya) ve hava sahası geçişini Amerikalılara sağlamayı sürdürdüğünde bu saldırı savaşını desteklemiş olur, oluruz. Böylece kendisini suçlu duruma düşürür. Bir kez daha suçlu olur. Bu nedenle onun ellerinde de kan var." ifadesini kullandı.

Duruma dikkati çeken Hörmann, Başbakanlık binasının duvarına "kanlı ellerin" izlerini bırakmak istediğini vurguladı.

Kaynak: AA

Başbakanlık, Güvenlik, Berlin, Güncel, Son Dakika

