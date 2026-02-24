Berlin'de Ukrayna'ya Destek Gösterisi

Almanya'nın başkenti Berlin'de, Rusya- Ukrayna Savaşı'nın 4. yılında Ukrayna'ya destek gösterisi yapıldı.

Ukrayna ile dayanışma göstermek ve Rusya'nın saldırılarını protesto etmek için binlerce kişi, Mitte ilçesindeki Berlin Katedrali'nin önünde toplandı.

Daha sonra Rusya'nın Berlin Büyükelçiliği önünden geçerek tarihi Brandenburg Kapısı'na kadar yürüyen göstericiler, Ukrayna'ya destek veren sloganlar attı.

Göstericiler, Ukrayna bayrakları ile üzerinde "Barışa şans ver", "Ukrayna'nın yanında durun", "Ukrayna ile dayanışma", "Rusya'yı durdurun-Ukrayna'yı silahlandırın", "Taurus füzesi verin" ve "Rusya emperyalizmini durdurun" yazan dövizler taşıdı.

Brandenburg Kapısı önünde yapılan konuşmalarda, Ukrayna'nın tüm Avrupa için mücadele ettiği belirtilerek, Ukrayna'ya desteğin sürdürülmesi ve uzun menzilli füzelerin sağlanması istendi.

Şehrin merkezinde yer alan tarihi Brandenburg Kapısı, Ukrayna bayrağının renkleriyle aydınlatıldı.