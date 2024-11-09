Berlin Duvarı'nın 35. Yılı Kutlandı - Son Dakika
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Berlin Duvarı'nın 35. Yılı Kutlandı

Berlin Duvarı'nın yıkılışının 35. yılı etkinliklerle anıldı; özgürlük vurgusu öne çıktı.

09.11.2024 16:46
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Almanya'da Soğuk Savaş döneminde "Utanç duvarı" veya "Demir Perde" olarak da nitelenen Berlin Duvarı'nın yıkılışının 35. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Başkent Berlin'de, "Haltet die Freiheit hoch (Özgürlüğü yüksekte tutun)" adlı etkinlik kapsamında kent merkezinde, 1961'den sonra 28 yıl boyunca şehri ikiye bölen Berlin Duvarı'nın geçtiği hattın 4 kilometrelik bölümüne binlerce afiş yerleştirildi.

Afişlerin büyük bölümü son aylarda Berlinliler tarafından tasarlanırken, bir bölümü de 1989'da eski Doğu Almanya yönetimine karşı düzenlenen protestolarda göstericilerin taşıdığı pankartlardan oluşuyor.

Güzergah boyunca ayrıca çeşitli yerlerde küçük sergiler açıldı ve multimedya sunumları yapılıyor. Buralarda iki Almanya'nın birleşimine ilişkin içeriklere yer veriliyor.

Mitte ilçesinde bulunan Duvar Anıt Müzesi'nde de Soğuk Savaş döneminde Doğu Berlin'den Batı Berlin'e geçerken hayatlarını kaybedenler anıldı.

Burada düzenlenen anma etkinliğine Almanya Cumhurbaşkanı Frank- Walter Steinmeier ile Berlin Eyaleti Başbakanı Kai Wegner de katıldı.

Katılımcıların anıt duvarına gül bıraktığı etkinlikte konuşma yapan Wegner, özgürlüğün korunmasını isteyerek "Çünkü özgürlük olmadan diğer her şey bir hiçtir." ifadesini kullandı.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz da yayımladığı video mesajında, 35 yıl önce, 1989 sonbaharında, "cesur vatandaşların 'Demir Perdeyi' yıktığını" kaydederek "Özgürlüğün 1989 sonbaharında kazandığı zafer, toplu olarak Avrupa'nın bir zaferiydi." dedi.

Scholz, Berlin Duvarı'nın 35 yıl önce yıkılmasının o dönemde Avrupa genelindeki gelişmenin ulaştığı mutluluğun zirvesi olduğunu belirterek "Biz Almanların minnettar olduğu talihli bir gün." ifadesini kullandı.

Mesajında halkı birlikteliğe çağıran Scholz, "1989'un sonbaharındaki ortak tarihimiz bize hedeflerimize nasıl ulaşabileceğimizi gösteriyor. Barış ve özgürlük için, güvenlik ve refah için, hukukun üstünlüğü ve demokrasi için birlikte durarak." değerlendirmesinde bulundu.

Berlin Duvarı'nın yıkılışının 35. yıl dönümü vesilesiyle şehirde akşam saatlerine kadar çok sayıda etkinlik yapılacak.

"Utanç Duvarının" yıkılışı

Eski Sovyetler Birliği'nin Devlet Başkanı Mihail Gorbaçov'un açıklık ve yeniden yapılanma (Glasnost ve Perestroyka) politikası ve Polonya'daki sendika eylemleriyle eski Doğu Bloku'nda başlayan reform süreci, 1989'da Doğu Almanya'yı da etkisi altına aldı.

Doğu Almanya'da insanlar özgürlük için 1989'un yaz aylarında sokaklara çıktı.

Bu gösterilerin sonucunda 9 Kasım 1989'da halk, Berlin'i 28 yıl boyunca ayıran "Utanç duvarını" yıktı ve iki Almanya'nın birleşmesinin önünü açtı. Bu aynı zamanda Soğuk Savaş döneminin de sonu oldu.

İki Almanya 3 Ekim 1990'da birleşti.

Kaynak: AA

Almanya, berlin, Son Dakika

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