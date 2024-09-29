Berlin Maratonu'nda Etiyopya zaferi

50. Berlin Maratonunu, Etiyopyalı atlet Milkesa Mengesha ilk sırada tamamladı.
Organizasyonda 24 yaşındaki sporcu, 42.195 kilometrelik parkurda 2: 03: 17'lik derecesiyle birinci oldu.
Maratonu Megesha'nın ardından Kenyalı Cybrian Kotut ikinci, Etiyopyalı Haymanot Alew, üçüncü sırada bitirdi.
Kadınlarda Etiyopya'dan Tigist Ketema, 2: 16: 41 saatlik derecesiyleilk sırayı aldı.
Dünya rekorunun 2022'deki 2: 01: 09'luk derecesiyle Kenyalı atlet Eliud Kipchoge'ye ait maratona 161 ülkeden rekor sayıda 58,212 koşucu kayıt yaptırdı.
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