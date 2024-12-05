Berlinale 2025'te Işık Filmiyle Açılacak - Son Dakika
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Berlinale 2025'te Işık Filmiyle Açılacak

75. Berlinale, Tom Tykwer'in 'Işık' filmi ile 13 Şubat 2025'te açılacak. Jüri başkanı Todd Haynes.

05.12.2024 16:50
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Almanya'da, 13-23 Şubat 2025 tarihlerinde düzenlenecek 75. Uluslararası Berlin Film Festivali'nin (Berlinale) açılışının, Alman yönetmen Tom Tykwer'in "Işık" (Das Licht) filmiyle yapılacağı duyuruldu.

Berlinale yönetiminden yapılan açıklamada, Tom Tykwer'in "Işık" filminin 13 Şubat 2025'te 75. Berlinale'nin açılışında gösterileceği belirtildi.

Açıklamada, dünya prömiyeri Berlinale'de yapılacak filmin "Berlinale Special Gala" bölümünde yarışma dışı gösterileceği ifade edilerek başrollerini Alman oyuncular Lars Eidinger ve Nicolette Krebitz'in paylaştığı kaydedildi.

Berlinale yönetiminden daha önce yapılan açıklamada, 75. Uluslararası Berlin Film Festivali'nin jüri başkanlığını ABD'li yönetmen Todd Haynes'in üstleneceği bildirilmişti.

Kaynak: AA

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