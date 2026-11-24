Türkiye'nin Bern Büyükelçiliği, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Büyükelçilik Konutu'nda düzenlenen etkinlikte Türk öğretmenleri bir araya getirdi.

Türkiye'nin Bern Büyükelçisi Şebnem İncesu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinliğe, Eğitim Müşaviri Prof. Dr. Bünyamin Bezci'nin yanı sıra İsviçre'de görev yapan Türk öğretmenler, büyükelçilik müşavirleri ve çalışanları katıldı.

Program, Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları için bir dakikalık saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Büyükelçi İncesu'dan iletişim ve sosyal medya vurgusu

Büyükelçi İncesu, konuşmasında, İsviçre'deki Türk okullarında görev yapan öğretmenlerin görev sürelerinin 5 yıl olduğunu anımsatarak, öğretmenlerin verdikleri eğitimin yanı sıra Türkiye'yi temsil etmelerinin de önemine değindi.

İletişimin öğretmenlerin sahip olması gereken en önemli özelliklerden biri olduğuna dikkati çeken İncesu, "Burada, çocuklar, gençler ve anne babaların dışında Türk toplumuyla, Türk toplumunun ötesinde, İsviçre toplumuyla ve hatta yerel makamlarla, sokağınızdaki kişilerle ve komşularınızla kuracağınız sağlıklı ilişkiler, eminim sadece İsviçre'deki çalışma hayatınızda değil bundan sonraki hayatınızda da çok yararlı sonuçlar doğuracaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Öğretmenlere İsviçre'yi gezmelerini, keşfetmelerini, insanlarını tanımalarını ve iletişim kurmalarını tavsiye eden İncesu, "Çünkü eminim ki bunun da geleceğe dönük olarak karşılıklı anlayışı geliştirebilecek, iki ülke arasında halktan halka ilişkiler kurabilecek bir etkisi olabileceğini düşünüyorum." dedi.

Sosyal medyanın önemine işaret eden İncesu, dikkatli, bilinçli ve özenli kullanılması halinde öğretmenlerin faaliyetlerinin daha geniş kitlelere ulaştırılabileceğini belirtti.

Büyükelçi İncesu, terör saldırılarında hayatını kaybeden şehit öğretmenleri de rahmetle andı.

İkramların sunulduğu program, Türk öğrencilerin okuduğu İstiklal Marşı ve şiirlerle sona erdi.