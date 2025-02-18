BES: Şubat Ayı Açlık Sınırı 31 Bin 495 Lira

Güncel

(ANKARA) - Büro Emekçileri Sendikası (BES) Genel Başkanı Özer Avanaş, 4 kişilik memur ailesinin şubat ayı açlık sınırının 31 bin 495 lira olduğunu belirtti. Bekar bir çalışanın aylık yaşam maliyetinin şubat ayında 44 bin 908 liraya ulaştığını vurgulayan Avanaş, "İktidarın bizleri mağdur eden ve bu emekçi düşmanı ve yoksulları ezen bu ekonomik politikalarına karşı birlikte mücadeleye etmeye çağırıyoruz" dedi.

Büro Emekçileri Sendikası Araştırma Merkezi (BES-AR), şubat ayı açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı. BES Genel Başkanı Özer Avanaş, 4 kişilik memur ailesinin Şubat ayı açlık sınırının 31 bin 495 lira, yoksulluk sınırının ise 81 bin 161 lira olduğunu belirtti. BES-AR'ın Şubat ayı açlık ve yoksulluk sınırına ilişkin konuşan Avanaş, şunları kaydetti:

"Gıda madde fiyatları üzerinden yapılan hesaplamaya göre dört kişilik bir memur ailesinin sağlıklı beslenmesi için aylık yapması gereken harcama tutarı şubat ayında 31 bin 495 liraya, tek bir bekar çalışanın yaşam maliyeti ise 44 bin 908 liraya ulaşmıştır. Gıda harcaması ile giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu harcamalarının tutarı ise 81 bin 161 lira olmuştur. 4 kişilik bir ailenin sağlıklı beslenmesi için yapması gereken harcama günlük bin 49 liraya ulaşmıştır. İktidarın, hazırlamış olduğu 2025 bütçesiyle enflasyonla mücadeleyi öne aldığı iddiasıyla biz kamu emekçileri, kamu emeklileri ve emeklilerin TÜİK'in bulduğu enflasyon oranında, asgari ücrete ise yıllık gerçekleşen enflasyonun gerisinde gelir artışı sağlamıştır.

"İktidarın yarattığı ekonomik krizin sebebi değil, mağdurlarıyız"

Ancak biz emekçilere dayatılan bu kemer sıkma politikalarına rağmen, enflasyon yüksek seyir etmeye devam etmektedir. Daha yılın ilk ayında Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini revize ederek; enflasyon tahminini yüzde 21'den yüzde 24'e revize etmiştir. 2025 yılının bütçesi ve enflasyon hedeflerinin tutmayacağı ortaya çıkmıştır. Bunun için bir kez daha altını çiziyoruz. Bizler, iktidarın yarattığı ekonomik krizin sebebi değil, mağdurlarıyız. Buradan bir kez daha bütün emekçileri, İktidarın bizleri mağdur eden ve bu emekçi düşmanı ve yoksulları ezen bu ekonomik politikalarına karşı birlikte mücadeleye etmeye çağırıyoruz."